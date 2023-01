Hoy venía pensando en… la renovación de Diakhaby.

Reconozco que mi relación con el central del Valencia es como un tobogán. Tan pronto le adoro como le odio. Tal vez sea consecuencia de esa irregularidad que le ha perseguido desde que llegó al equipo valencianista. Lo hizo de la mano de Longoria, Mateu y Marcelino y a su llegada apuntaba grandes maneras que de momento se han quedado en eso… maneras.

Pero me parece una muy buena renovación. Diakhaby acababa contrato y por tanto se iba a marchar gratis el próximo verano. El Valencia no podía permitirse dejar escapar a un futbolista que ha formado desde muy joven sin ver ni un solo euros. Yo no digo que alguien vaya a pagar los 40 millones que en su día decían que ofrecía el Wolverhampton pero… dejarlo escapar gratis… tampoco.

Y mientras el Valencia se asegura contar con un buen central. Yo he visto a Diakhaby ser capaz de hacer lo mejor y lo peor. Tan pronto firma un partidazo secando a sus rivales como hace unas manos infantiles o un error de bulto que le cuesta puntos al Valencia. Esa irregularidad es la que me provoca ese sentimiento encontrado hacia él.

No cabe duda que posee unas cualidades magníficas y que por eso aún tiene margen de crecimiento. Quizá quedara marcado por aquellas palabras de Pichi Alonso, íntimo amigo de Celades por aquel entonces entrenador del Valencia, en las que afirmaba que Diakhaby se echó a llorar cuando el técnico le mostró su errores. Aquello dejó la sensación en el ambiente de que Diaka era demasiado infantil y que no tenía la personalidad suficiente para jugar en el Valencia.

¿Sabéis que pasó? Que el tiempo demostró que el que no tenía personalidad suficiente para entrenar al Valencia era el propio Celades. Él ya no está, su paso fue efímero, mientras Diaka seguirá en el Valencia hasta 2027. Por algo será…