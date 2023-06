Hoy venía pensando en... qué es eso de cobrar primas por la salvación

Hoy venía pensando en... que es eso de cobrar primas por la salvación.

No, no y otra vez no. Los futbolistas del Valencia no pueden cobrar primas por un objetivo que jamás de los jamases debería ser el de un club histórico y del prestigio del Valencia. No me cabe duda que hacerlo, tanto pagarlas como cobrarlas es no haber entendido lo que significa vestir la camiseta de este club. Ya es bastante que los futbolistas cobren un pastizal como para que encima se les premie cuando su rendimiento ha estado muy por debajo del esperado. Y, en algunas ocasiones, haciendo el ridículo.

No se puede pedir perdón a la afición por lo que ha sido una horrible temporada y premiar a los jugadores con una prima. Es vergonzoso e indignante. Lo dije ayer y lo repito, si yo fuera jugador del Valencia y me dieran una por ese concepto… al día siguiente la estaba depositando en cualquier ONG.

Recuerdo cuando Benítez me decía que Llorente prefería ser segundo a ganar la Liga. Decía… si quedo segundo me clasifico para Champions, gano pasta, y me ahorro tener que pagar la prima por ganar La Liga. Quien nos iba a decir en aquel entonces que años después las primas se pagarían no por ganar Ligas, conquistar dobletes… no… por no descender a segunda división. Increíble.

Increíble que el Valencia sea capaz de hacerlo. Demuestra una vez más la poca exigencia que existe en el club, esa de la que tanto se queja Baraja, y que algunos no se hayan dado cuenta de lo que significa el Valencia. Igual que nos hemos quejado en más de una ocasión que no hay nadie con la autoridad suficiente para ponerle las pilas a los futbolistas a lo largo de la temporada (no me valen las visitas de Layhoon a la Ciudad Deportiva y menos aún las de Corona) es absolutamente indecente que se pague cualquier cantidad económica por no descender.

Menos mal que Jaume paró a alguno cuando estuvo a punto de celebrar la permanencia en Sevilla. Señores, esto es el Valencia y aquí solo se pagan primas y se celebra por ganar títulos o entrar en Europa. Lo otro es para otro tipo de equipos, nunca… para el Valencia.