Hoy venía pensando en... que es un día especial

Hoy venía pensando en… que es un día muy especial.

Y como lo es me vais a permitir una licencia que nunca me he tomado. Hoy venía pensando en mi. Porque no todos los días se cumplen 50 años, medio siglo de vida. Y la única palabra que me viene a la cabeza es GRACIAS.

En primer lugar a mis padres. Por la educación que me dieron y que me han hecho ser lo que soy. Sé el sacrificio que les costó y lo mucho que ambos se desvivieron por mi u por mi hermano. De mi madre aprendí lo que es una mujer luchadora y trabajadora y de mi padre lo que significa ser una bellísima persona. A él le disfruté poco porque se fue muy temprano pero antes de hacerlo me dejó grabado ese sentimiento valencianista que 28 años después de su marcha aún conservo. Mi madre me regaló veinte años más tras la marcha de mi padre. Nunca estaré lo suficientemente agradecido ni a ellos ni a mi hermano por cuidarme estos 50 años y seguir haciéndolo.

En lo personal gracias a todas esas personas que me han acompañado en algún momento en este medio siglo. A los que se han preocupado y se siguen preocupando por mí, a los que me quieren y a los que me quisieron. Gracias a todos esos amigos y amigas por estar a mi lado en este camino.

En lo profesional gracias a mis dos primeros jefes Carlos y Nacho, que me hicieron enamorarme de esta profesión. A mi inseparable compañero ya más de 28 años Víctor. A los que estuvieron en algún momento. Ladis, Jordi, Alberto, Chema. A los que están. Sergi, Jordi, Isa, Isaac y tantos otros. A mis directores y jefes de Madrid desde los Jose María Garcia hasta De la Morena pasando por Angel Rodríguez, Manu Carreño, Javier Ares, Héctor Fernández, Edu Garcia. Y gracias también a mis compañeros de profesión a los que siempre he querido tratar con respeto al igual que ellos lo han hecho conmigo. De todos he aprendido que esta es la profesión más bonita del mundo.

Y por último y no por ello menos importante a vosotros. Gracias a los que estáis o habéis estado al otro lado de la radio aguantándome. A los que me queréis y a los un me odias, a los que me alabáis y a los que me criticáis. Creedme, de vosotros también se aprende mucho porque, y aunque suene a tópico, sin vosotros la radio no tendría ningún sentido…