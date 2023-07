Hoy venía pensando en... la nueva norma de Rubén Baraja

Hoy venía pensando en… la nueva norma de Baraja.

El entrenador del Valencia ha prohibido los móviles en los entrenamientos. Desde que llegan y firman hasta que se van. Y me gusta mucho esta medida. Dice que así se fomenta la comunicación en el vestuario. Y lleva razón. En el mundo actual vivimos más pendientes de una pantalla que de lo que tenemos alrededor. Ojo, yo el primero, no me escondo.

Cuantas veces hemos visto esa imagen de varios amigos sentados alrededor de una mesa todos pendientes de su teléfono móvil, sin levantar la mirada y sin apenas comunicarse entre ellos. Y eso es lo que Baraja quiere evitar. Para hacer familia, para que los futbolistas se conozcan mejor entre ellos, para que haya comunicación fuera del campo para que la haya dentro, en los partidos. Contaba en su día Superdeporte que Gattuso había prometido iphones a sus jugadores si se ganaban un par de partidos. Baraja, los prohíbe.

Puede parecer una tontería pero de verdad que para mi no lo es. Es más importante de lo que podamos pensar. Esta nueva norma de vestuario demuestra que a Baraja le gusta cuidar hasta el más mínimo detalle para mejorar al equipo. Tal vez no se ganen más partidos porque no puedan usar el móvil en Paterna, pero lo que es seguro es que mejorará la comunicación entre los futbolistas y eso puede llevar a una mejoría en el campo: a ser más equipo.

La comunicación y la concentración. Estar pendiente de tu móvil durante el trabajo, el de ellos o el nuestro, no cabe duda que puede disminuir nuestra concentración, que nos puede distraer. Y ese es otro motivo por el que Baraja ha implementado esta norma.

Porque el actual fútbol muchas veces es cuestión de pequeños detalles. Y este sin duda lo es. Por eso hay que cuidarlos. Luego saldrá mejor o peor pero lo que es seguro es… que Baraja, como aprendió en el Valencia de Benítez, los cuida…