Hoy venía pensando en... lo de fichar a Rafa Mir

Hoy venía pensando… la reactivación del fichaje de Rafa Mir.

No me cabe duda que se trata de acción-reacción. Ante la que se venía encima con el entrenador y la afición por la marcha de Paulista, el Valencia ha reaccionado tratando de fichar a Rafa Mir. Con poco dinero, sí, pero con el visto bueno de Singapur, ese que tanto cuesta de tener.

Porque lo de Rafa Mir, se empeñe quien se empeñe, no se hace para apuntalar un supuesto proyecto ni tan siquiera para que haya proyecto. Si así fuera, Rafa Mir estaría en el Valencia desde el 1 de enero. Lo de Rafa Mir se corresponde más con una oportunidad, tras las salida de Paulista y la venta de Koba, y con tratar de contentar a Baraja que a otra cosa.

Y esta mañana pensaba: se te ha ido un central de jerarquía, uno de los capitanes y de los futbolistas con más experiencia en ese bisoño vestuario. Y lo sustituyes con un delantero. Todo correcto. Que yo no digo que no haga falta Rafa Mir, que además mejora la delantera que tiene y es uno de los deseos de Rubén Baraja, pero con la marcha de Gabriel la defensa queda muy debilitada y ni te planteas encontrarle un sustituto. Mosquera 19 años, Yarek 19 años y Diakhaby y Cenk 23 años. Demasiada juventud y falta de experiencia en un puesto clave donde precisamente eso, la experiencia es un grado. No sé, me parece demasiado riesgo jugártela con esos centrales.

Porque si de verdad hubiera un proyecto para ser ambicioso y crecer, antes de la salida de Paulista ya tendrías su recambio preparado y Rafa Mir, cuyo deseo es exclusivamente jugar en el Valencia, hace mucho tiempo que estaría firmado. Pero aquí, como siempre, vamos a salto de mata…