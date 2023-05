Hoy venía pensando en… el derbi regional de esta tarde.

Mientras unos, los vecinos del Villarreal, se juegan estar el año que viene en Champions, los otros, el Valencia, nos jugamos en descenso a segunda división. Que diferentes realidades están viviendo ambos equipos. Y hay una diferencia principal que la provoca: la gestión.

Mientras en el Villarreal la gestión está en manos de gente de fútbol, la del Valencia lleva ya años en manos de “amiguetes”. Es evidente que la “gente de fútbol” también se puede equivocar como pasó hace unos años con el descenso del Villarreal a segunda división, pero es más difícil que suceda que si dejas el club en manos de indocumentados, pelotas y gente servil que es incapaz o que siendo capaz no se atreve a decirle nada al dueño no vaya a ser que eso signifique tener que pasar por la guillotina.

El único momento en que Peter Lim dio un paso atrás y se rodeó de verdaderos profesionales del fútbol con plena autonomía ya sabemos lo que pasó: dos años seguidos en Champions y campeones de la Copa del Rey. Con Mateu y Marcelino nuestra realidad fue bien distinta a la actual. Y aún hubo gente que aplaudió su marcha. Así nos va desde entonces.

Ayer conocimos la noticia de que Mateu Alemany va a abandonar el FC Barcelona al final de temporada. No sé los motivos que le han llevado a ello pero todo apunta a que se marchará al Aston Villa de Unai Emery. Y sinceramente… cuánto le echamos de menos en el Valencia. O ¿acaso no hubierais deseado que su marcha del Barça fuera propiciada por un regreso al Valencia de la mano de algún inversor con dinero que le comprara las acciones a Peter Lim? Yo sí pero por desgracia más que una realidad… eso es simplemente… un bonito sueño… que no se va a cumplir.