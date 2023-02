Hoy venía pensando en… el debate del minuto 19.

Hay preparada una nueva protesta contra Meriton este sábado antes del partido ante el Athletic Club. Tengo la sensación que será multitudinaria. Como debe ser. O no. Porque ayer las redes sociales valencianistas se debatían en si era o no lo más conveniente dada la situación actual dejar solo al equipo durante 19 minutos. Y yo, la verdad, no lo tengo del todo claro.

Por un lado el cuerpo me pide protestar. Toda acción que se haga para intentar que Peter Lim se vaya del Valencia es bienvenida. Y una imagen de Mestalla vacío durante 19 minutos a buen seguro volvería a dar la vuelta al mundo. Es la mejor manera para demostrar que no les queremos ni un minuto más en nuestro Valencia, que no son bienvenidos y que estamos hartos de que nos mientan, nos pisoteen y hagan al Valencia más pequeño y mediocre cada año.

Pero el corazón me dice que el Valencia nos necesita más que nunca. Los futbolistas necesitan sentir el calor de Mestalla en un momento tan complicado como este. Dejar al equipo solo durante 19 minutos teniendo enfrente al Athletic de Valverde y distraer a nuestros jugadores con esa protesta puede cargarles de más presión de la que ya tienen. Ahora más que nunca Mestalla no les puede fallar. Y eso debería ser desde el minuto uno de partido.

Tal vez por eso exista el debate. Os prometo que en mi condición de aficionado, no de periodista que me tocará quedarme fuera para contar lo que pase, no sabría que hacer. Estamos en un momento trascendental para el equipo pero también para demostrar una vez más que estamos muy por encima de esa propiedad que nos machaca año tras año. Así que os digo una cosa… lo que hagáis… bien hecho estará.