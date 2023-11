Hoy venía pensando en... la conexión total jugadores-Baraja-afición

Hoy venía pensando en… la conexión total entre Mestalla, Baraja y el equipo.

No hay partido que la entrada en Mestalla baje de los 40.000 aficionados. Da igual que sea entre semana, un día laborable, un sábado, un domingo o que el rival sea un equipo en descenso. Ayer 44.922 aficionados para ver el Valencia-Granada lo que supone la tercera mejor entrada de la temporada. Pese a Lim.

No fue un partido brillante del Valencia. Un penalti que solo vio el colegiado, hay que decirlo también cuando las decisiones arbitrales te favorecen, hizo que los de Baraja ganaran el encuentro. Pero aún así los aficionados supieron animar a su equipo cuando más estaba sufriendo y se arrancaron con esa versión del “Freedom of desire” que la grada de animación ha adaptado de manera tan magistral para convertirse en uno de los cánticos de Mestalla. El aficionado se marchó sabiendo que estos chavales se dejan la piel en cada batalla, aunque no les salgan las cosas. Y se lo pasaron bien. Pese a Lim.

Baraja ha conseguido reconectar a Mestalla. Él, que tanto ha apelado al poder de Mestalla, ha creado una unión en el vestuario que se extiende a la grada. Ante las dificultades y sabedor de lo mucho que se necesita a Mestalla, ha conseguido crear ese cordón umbilical tan necesario y más en partidos como el de ayer. Pese a Lim.

Y esto chavales han conseguido que ahora mismo el equipo lleve cinco jornadas invicto y sume ya 18 puntos. Seguro que vendrán tiempos peores en los que quizá no acompañen los resultados pero este equipo tiene identidad y con este equipo sí se sienten identificados los aficionados valencianistas. Pese a Lim.

Hoy hemos conocido que los valencianistas han agotado las 579 localidades de las que disponían para la visita al Bernabéu. Y eso que los madridistas se han pasado con el precio: 70 euros cuando la temporada pasada valían 55 euros. Y es que nadie quiere dejar solo al este Valencia… pese a Lim