Hoy venía pensando en… como los pequeños accionistas han echado a los consejeros de Mestalla.

Ha sucedido en la Junta General de Accionistas del Valencia. O la no Junta. Es la escenificación de cómo los accionistas minoritarios han echado a Lim de Mestalla. Que es lo que en realidad a todos nos gustaría un día que pasara. Que Lim se marchara como se han ido hoy los consejeros que presidían la Junta.

No digo que esté bien lo que ha sucedido. Yo soy de los que siempre trata con respeto a todo el mundo o al menos lo intento pero no es menos cierto que Lim no trata con respeto a sus aficionados. Por responsabilidad, no puedo defender lo que ha pasado esta mañana en Mestalla. Pero esta afición está sufriendo tanto con la desidía de su máximo accionista que es hasta lógico pensar que podía pasar. Ha sido la manera de expresarse de una afición que lleva muchos años ninguneada por el propietario del Valencia. Enseguida os lo contamos…