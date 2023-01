hoy venía pensando en… no caer en el conformismo.

Otra vez los penaltis. los malditos penaltis. Esos que tanto te gustan si no juega tu equipo y que tanto odias cuando te toca lanzarlos a ti. esos que nos privaron de ganar una final de la Champions en Milán, esos que nos privaron de ganar una Copa del Rey en Sevilla. Los malditos penaltis. Otra vez los malditos penaltis.

Para llegar hasta ahí, el Valencia hizo un gran partido durante los 120 minutos de encuentro. Los hay que dicen que el Real Madrid está mal, que juegan andando, que no está fino desde el parón por el Mundial o que ya no son lo que eran. pero es el Real Madrid. el de Modric, Benzemá, Vinicius, Valverde, Courtois y compañía. No quitemos mérito al valencia de Gattuso que supo competirle y ponerle contra las cuerdas.

Hoy muchos nos preguntamos porqué no es así todos los partidos. porqué ese derroche de motivación, sacrificio y entrega no es lo habitual. Me pregunto si el Valencia se ha convertido en aquel de la década de los 80. Ese con el que nos conformábamos con que le compitiera al Real Madrid y Barcelona. Ese del que se editaban videos en los medios de comunicación valencianos, en el antiguo formato VHS, cada vez que se conseguía ganarles. ¿Hemos retrocedido a aquel Valencia y hemos perdido definitivamente a aquel que también perdió en los penaltis pero en una final de Champions? Puede.

Y eso es lo que me preocupa realmente. Que caigamos en el conformismo víctimas del empequeñecimiento del club al que hemos estado sometidos los últimos años. estoy seguro que Gattuso, con la mentalidad de campeón que ha demostrado siempre, no quiere eso. Pero querido club, para eso, para que no nos conformemos con competirle al Real Madrid, tenéis que echarle una mano. Y ya sabéis, lo ha repetido mil veces, lo que necesita…