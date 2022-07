Hoy con Léleman venia pensando en... lo de las ventas

Hoy con Léleman venía pensando si... lo lento que marcha el mercado para el Valencia en las salidas.

Hace bien el Valencia en tasar en 35 millones de euros a Guedes y no moverse de esa cifra. Si alguien le quiere, con la calidad que tiene, no puede pagar menos de esos 35 millones. Lo diga el padre, la madre o el espíritu santo. Y mientras el futbolista a seguir jugando y demostrando que vale incluso más que esa cifra.

Sean no es Anil. Porque a mi no se me olvida como Murthy regaló a Parejo y Coquelin al Villarreal y malvendió a Ferran al City. Las prisas que tuvo el ex presidente son las que no tiene hoy el director general. Incluso habiendo dado pérdidas de 50 millones de euros y no habiendo podido cuadrar las cuentas a 30 de junio. Guedes, Soler o Gayá al igual que lo eran Parejo y Coquelin son patrimonio del Valencia y si hay que venderlos debería ser por una buena cifra acorde su calidad.

Me da mucha rabia pensar en la necesidad que tiene el Valencia de vender. Mientras otros con deudas de mil millones de euros acceden a los mejores futbolistas, nosotros nos vemos abocados a tener que vender.

Lo hemos repetido en mil ocasiones: cuando se tuvo la oportunidad de seguir creciendo y poder retener a este tipo de futbolistas, jugando competiciones europeas, el deseo de un presidente caprichoso, mentiroso e incompetente lo tiró todo por la borda. Hoy parece que es distinto.

Y luego está lo de Rogerio Guedes al que habría que decirle eso de “por qué no te callas”. Lleva años queriendo que su hijo se marche del Valencia. Tranquilo que al final posiblemente sea así pero… no será cuando tu quieras, donde tú quieras ni al precio que tú quieras…