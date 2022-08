Hoy con Léleman venía pensando en... las sensaciones del primer partido

Hoy con Leleman venía pensando en… el Valencia que vimos en la primera jornada de Liga.

Me gustó. Me gustó la propuesta de Gattuso y me gustó como el Valencia supo sufrir cuando se quedó con uno menos. El equipo supo adaptarse a las circunstancias, supo sufrir y cambiar el estilo cuando hubo que hacerlo. Del Valencia de Gattuso se pasó al Valencia de Bordalás motivado por la expulsión de Comert.

Es verdad que es pronto para sacar conclusiones de todo. Solo un partido y ante un recién ascendido como es el Girona no debería llevarnos a pensar que este Valencia va a ser mucho mejor que el de la pasada temporada. Es cierto. Pero el estilo que propone Gattuso sobre el césped me gusta al igual que me gusta el carácter del italiano. Marcelino consiguió hacer del grupo una familia y esa fue una de las claves de su éxito. Me da que Gennaro puede conseguir algo parecido por su carácter: comprometer a todos sus futbolistas y convertir al Valencia en un equipo, una familia.

Tal vez por eso se rebeló cuando le preguntaron por el mercado al acabar el partido. Fue sincero cuando dijo que le molestaba cuando era jugador escuchar a su entrenador hablar de otros jugadores después de conseguir una victoria. Puede parecer una frase más e incluso pasar desapercibida. Para mi no. Seguro que al vestuario le gustó oír eso. Muy diferente a cuando Bordalás dijo la pasada temporada que “no había para más”. Aquello provocó una fractura entre entrenador y jugadores que solo arregló disputar una final de Copa.

Es evidente que faltan muchas cosas y mucho camino por recorrer. Hay carencias y hacen falta más refuerzos, sí, pero que nos quiten lo bailado en el primer partido!

Ah y mención muy especial para Mestalla. Casi 40.000 aficionados en el estreno bajo un sol de justicia. Eso no tiene precio, vosotros no tenéis precio. De verdad… muchas felicidades afición!