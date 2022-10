Hoy con Léleman venía pensando en... lo que Gattuso le da al Valencia

Hoy con Leleman venía pensando en… lo que Gattuso le da al Valencia. Que no es poco.

Reconozco que a su llegada yo fui de los que dudé. Un entrenador que viene de la mano de Mendes siempre te provoca cierta duda. Tal y como está montado el fútbol piensas que viene a hacer el mismo negocio que su representante y que solo es la puerta de entrada a todos esos futbolistas que quiere promocionar. Nada más lejos de la realidad. Gattuso no ha venido a eso y lo demuestra día a día.

Hoy por hoy le da un plus a un equipo excesivamente joven. Tal vez él mismo quisiera que sus chicos tuvieran más experiencia. Pero para eso ya está él. Estoy seguro que sus futbolistas cuando le miran ven a ese jugador que lo ha ganado todo como profesional y le escuchan atentamente. Al igual que ellos quieren demostrar la calidad que tienen, él quiere ser como entrenador lo que ha sido como futbolista. En poco más de tres meses ha enchufado al equipo, a la grada y ha hecho jugar al fútbol a sus jugadores. Nada que ver con la pasada temporada.

Tampoco le falta carácter. Su enfado con la expulsión a Diakhaby nos representa a todos los valencianistas. El central no se atrevió ni a mirarle a la cara sabedor del error que había cometido. “Inaceptable”, así lo calificó posteriormente en rueda de prensa. Diaka, que había marcado y hecho un gran partido, pronto se dio cuenta del error al ver la reacción en el banquillo se su entrenador.

Por eso y muchas más cosas me gusta Gattuso. Reconozco que me tiene encandilado y no es una cuestión de resultados. Ver jugar a si equipo mola y si encima acaba con una victoria como la de Pamplona, aún más. Gattuso no solo ha conseguido mejorar al equipo sino que también ha hecho que el aficionado vuelva a Mestalla y se sienta orgulloso de su equipo y su entrenador. Y no sabéis cuanta falta hacía…