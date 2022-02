Hoy con Léleman venía pensando en… el proyecto del Nuevo Mestalla que hemos desvelado en Onda Cero Valencia.

Un estadio con capacidad para 46.00 aficionados ampliable hasta 70.000, con un coste total de 115 millones de euros de los que ya se dispone de 80 y con una cubierta que se pretende sea un techo solar explotado por una empresa de energías renovables que sufrague el coste de 40 millones de euros que valdría y un segundo anillo destinado al ocio con terrazas, restaurantes y demás que estaría abierto los 365 días del año. Se trata, como dicen ellos, de que el aficionado pueda vivir una experiencia única todos los días del año. Tiene buena pinta.

Tiene buena pinta y entiendo la desconfianza de los aficionados. Es difícil creer en Meriton con el historial que lleva a cuestas. No sería la primera vez que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero tengo la sensación que esta vez van en serio. Espero no equivocarme. Y creo que van en serio primero porque les ha caído del cielo 80 millones, los del fondo CVC, y segundo porque las Instituciones no han dejado de apretar.

Con los detalles que hemos conocido del proyecto que se presentó a Puig y Ribó, si se cumplen, el Valencia va a poder disponer de un estadio moderno y adaptado a los nuevos tiempos. Y eso es una buena noticia venga de Meriton o de donde venga. Ya lo dije en su día: aquí no le debemos nada a nadie y cuando se hagan mal las cosas seremos los primeros en criticarlo y cuando se hagan bien los primeros en alabarlo.

De momento el proyecto se ha hecho bien y es digno de alabar. Si se cumplen los plazos previstos y el diseño proyectado, también. Y si no, no dudéis que seremos los primeros en denunciarlo. Esperemos que lo dicho… esta vez se convierta en realidad…