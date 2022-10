Hoy con Léleman venía pensando en... los pros y los contras, los bandos

Hoy con Leleman venía pensando en… los pros y los contras, en los bandos.

Somos muy dados en el Valencia a crear trincheras, a generar bandos. Pero no de ahora, de siempre. Recuerdo los pro Roig frente a los pro Cortés, los pro Llorente frente a los anti Llorente, los pro Sole ante los anti Soler. Que aquí, y esto viene de lejos, cuando uno da su opinión inmediatamente es encasillado en uno de los dos frentes. Sucede con Lim.

No me gusta el pensamiento único. Nunca me ha gustado. Yo soy de los que disfruta teniendo amigos con pensamientos contrarios a los míos, con ideologías disintas, me gusta debatir con ellos, discutir con ellos, aprender de ellos y que me convenzan con argumentos si estoy equivocado. Nadie tiene la posesión de la verdad absoluta.

Sí, lo digo por lo del Nuevo Mestalla. ¿Se puede estar a favor de que Lim abandone el Valencia y pensar que un estadio de 70.000 espectadores es una barbaridad? Yo creo que sí se puede pero a veces me hacen dudar. Y los que me hacen dudar son todos aquellos que no aceptan que tengas una opinión distinta a la de ellos. Son esos que lejos de intentar convencerte con argumentos lo que hacen es poner etiquetas, encasillarte, meterte en un bando u otro. Por no hablar de los que te insultan. Son los mismos que critican el pensamiento único que siempre ha perseguido Meriton los que si no piensas como ellos en todo, es que estás en el otro bando. Los que por opinar diferente a ellos te hace ser un blanqueador, monchito, meritoner y no sé cuantas cosas más.

Pues no. Yo seguiré teniendo mi propia opinión de las cosas. La mía y no la que quieran aquellos que te etiquetan. Seguiré pensando que Meriton ha empobrecido y empequeñecido al club y por eso lo mejor es que se vayan pero a la vez que si se pueden tender puentes para solucionar lo del Nuevo Mestalla, se tiendan. Y si no me quieren en ninguna de las dos trincheras, mejor que mejor…