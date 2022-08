Hoy con Léleman venía pensando en... la llegada del gran deseado

Hoy con Leleman venía pensando en… la llegada del deseado.

No cabe duda que hacía muchos años que un fichaje no levantaba en Mestalla tanta expectación e ilusión como lo ha hecho el de Edinson Cavani. No sé si meterá muchos o pocos goles ni cual será su rendimiento en estos dos próximos años, lo que sí sé es que Cavani ha conseguido despertar del letargo amargo a la afición del Valencia. Les ha devuelto una pizca de ilusión.

Por eso hay que aplaudir el esfuerzo realizado para traer al matador. Siempre he dicho que, al menos aquí, en Onda Cero Valencia tratamos de ser los más justos y honestos que podemos. Sin filias, fobias o intereses ocultos. Queremos lo mejor para el Valencia y por eso denunciamos decisiones de Meriton cuando pensamos que debemos hacerlo y las aplaudimos cuando creemos que es lo justo. Y esta, merece el apluaso.

No me gusta aquellos que hablan de que esto no es más que una “cortina de humo” u otro “engaño” de Peter Lim. Son esos que, como manda Meriton, desean que todo vaya mal y que sigamos relamiéndonos las heridas. Me niego a pensar así. Cavani será jugador del Valencia y eso ha despertado una gran ilusión en el valencianismo. Bastantes desengaños y tropelías hemos sufrido ya como para no alegrarnos cuando un futbolista con Cavani firma por el Valencia. Disfrutemos el momento, narices.

Hoy el “matador” estará en Mestalla para ver el partido ante el Atleti. Será su “primera” vez en Mestalla y seguro que se enamora de vosotros, de todos esos que cuentan los minutos que quedan para verle de corto sobre el césped. Porque no me cabe duda que cuando uno pisa Mestalla por primera vez queda atrapado por su embrujo. A mi, me pasó, de niño, cuando fui con mi padre…