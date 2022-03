Hoy con Léleman venía pensando en… las jóvenes perlas del Valencia. Porque hoy en nuestro Onda Deportiva Valencia vamos a hablar con dos de ellas: Cristian Mosquera y Jesús Vázquez.

Es esperanzador ver como chavales como ellos irrumpen en el Valencia con la fuerza con que lo han hecho tanto el uno como el otro. Con Mosquera hay central de futuro y con Jesús Vázquez lateral izquierdo de futuro. Es cierto que aun tienen que ganar en experiencia pero el talento ya lo han demostrado cuando se les ha dado una oportunidad. Es la única ventaja que tiene estar abocados a un Valencia low cost, que puedan salir jóvenes talentos de la Academia.

Tal vez en otro Valencia no hubiesen tenido las oportunidades que han tenido. Porque casi siempre nos acordamos de la cantera en dos circunstancias: cuando lo deportivo no marcha, así salió Soler, o cuando no tenemos dinero para gastar y es entonces cuando tenemos que recurrir al producto propio. Cuantos jóvenes talentos se habrán quedado en el camino por fichar futbolistas con nombres rimbombantes que nunca dieron resultado.

Porque por desgracia así funciona el fútbol. En muchas ocasiones nos dejamos deslumbrar por nombres extranjeros antes que pararnos a estudiar si lo que tenemos en casa nos vale más. Somos capaces de dar oportunidades a futbolistas que no las merecen antes que a esos jóvenes criados en la cantera cuyo sueño es vestir un día la camiseta del primer equipo. Por fortuna Bordalás ha sabido dárselas tanto a Jesús Vázquez como a Cristian Mosquera. Y eso me gusta.

Pero tampoco nos engañemos y hablemos de proyecto de cantera porque al igual que a Meriton le han caído 80 millones del cielo para acabar el estadio, le ha caído una hornada de futbolistas con talento a los que todavía hay que seguir formando. Porque oportunidades de seguir creciendo sí, pero no vayamos a cargar todo el peso de un Valencia sobre sus hombros. Si lo hacemos, nos estaremos equivocando todos…