Hoy con Léleman venía pensando en... la irregularidad del Valencia

Hoy con Leleman venía pensando en… la irregularidad del Valencia.

No me gustó nada el equipo el sábado ante el Mallorca. Ni tampoco las soluciones que buscó Gattuso en la segunda parte. Acumular cuatro delanteros y debilitar el centro del campo no solo no solucionó nada sino que lo empeoró. Javier Aguirre con dos cambios revolucionó el partido y acabó llevándose una victoria… digamos que merecida.

Le preguntaron a Gattuso al acabar el encuentro por lo de la inexperiencia. No quiso ponerla como excusa y reconoció que el máximo culpable de la derrota era él mismo. Y es que yo tampoco creo que el encuentro del sábado se perdiera por la falta de experiencia. Ni tampoco las desconexiones de las segundas partes ni que la mayoría de futbolistas acabaran con calambres.

Porque lo de las segundas partes empieza a ser preocupante, alarmante. Como me dijo el sábado al acabar el encuentro mi amigo Gustavo: “equipo de una parte, equipo de mitad tabla”. Y así es. Gattuso lleva advirtiendo desde que arrancara el campeonato que hay que jugar los 90 minutos. Empezó diciendo que no bastaba con hacerlo 70… yo ahora diría que apenas juega 45. Identificado el problema, él debe analizar el porqué se produce y solucionarlo.

Yo no tengo claro cual es el motivo. Podría pensar que es un problema físico viendo como acabaron el encuentro alguno de los futbolistas. Pero dijo Gattuso que esa no era la causa. Tampoco la inexperiencia. ¿Entonces? ¿Qué le pasa a este Valencia para no poder aguantar el ritmo más que 45 minutos? ¿Hasta cuando va a ser así? Porque si no se le busca una solución urgente al problema… seguiremos condenados a estar en mitad tabla y tal vez por eso insista tanto el italiano en aquello de “sumar 40 puntos lo antes posible”…