Hoy con Léleman venía pensando en... el homenaje a David Villa

Hoy con Leleman venía pensando en… el más que merecido homenaje a David Villa.

Hubo cierto debate en tuiter sobre si debía tener o no una lona. ¿En serio? ¿Hay debate? ¿De verdad alguien piensa que Villa no merece una lona en el estadio de Mestalla? El guaje es el quinto máximo goleador de la historia del Valencia con 107 goles y para una generación, la posterior al doblete, es el mejor delantero que han visto en Mestalla. Por no hablar que es el delantero ganador del único Mundial que tiene España.

Pero además hay un componente sentimental. Villa es del Sporting sí, pero es también valencianista. Los cinco años que vistió la camiseta del Valencia lo hizo con una profesionalidad exquisita y cuando se marchó siempre demostró guardarle un gran cariño al club y a su afición. Villa es querido, muy querido por el valencianismo, él quiere y mucho al Valencia así que sí, merece una lona.

Una lona y un homenaje como el que se le va a brindar este sábado en Mestalla. Va a ser emocionante para todos volver a ver al guaje en Mestalla. Me gusta que el club reconozca a sus leyendas y les recuerde con el respeto y admiración que se merecen. No se trata solo de ganar títulos, Villa solo ganó una Copa del Rey, sino de calar en el corazón de los valencianistas y Villa lo hizo todas las temporadas en las que vistió nuestra camiseta.

Y es que hubo un tiempo que el mejor delantero español, ese que acabó ganando un Mundial y 2 Eurocopas con España, vistió la camiseta del Valencia. Hubo un tiempo en que los mejores futbolistas, los Villa, Silva, Mata y compañía estaban en el Valencia. Y eso demuestra la grandeza de este club más allá de aquellos que se han empeñado en estos últimos años en empequeñecerlo…