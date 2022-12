Hoy con Léleman venía pensando en... la España de los mil pases y mil penaltis

Hoy con Leleman venía pensando en… la España de los 1.000 pases y de los 1.000 penaltis.

Fracaso. No hay duda. Caer en 1/8 de final del Mundial ante Marruecos no se puede calificar de otro modo. El fútbol son resultados, cumplir objetivos y la España de Luís Enrique no los ha cumplido. Me gustaría defenderle, yo apostaba por Luis Enrique, pero visto el rendimiento de su equipo… es casi imposible.

Se ha demostrado una vez más que tener la posesión no vale de nada. Dar más de 1.000 pases, tener el balón más del 70% del partido, el famoso tiki taka sin ser vertical y disparando solo una vez a puerta en 120 minutos no lleva a ningún lado. Ni valió ante Japón ni tampoco ante Marruecos.

De ayer a hoy he leído infinidad de análisis. Que si falta de carácter y liderazgo en el equipo, que si se ha hablado poco de fútbol y mucho de otras cosas banales como el streaming de Luís Enrique, que si es un equipo en crecimiento y Luís Enrique ha creado un estilo, que si falta autocrítica… muchos de ellos son acertados pero ni eso ha conseguido quitarme el enfado que llevo dentro por la eliminación. Me gustaría hacer un análisis más frio pero no puedo, aún no puedo… porque la herida sigue abierta.

¿Debe seguir Luís Enrique? Yo, lo sabéis, le he defendido estos últimos días pensando que sería capaz de sacarle el máximo rendimiento a los futbolistas que él eligió. Sus vaciladas hasta me parecían simpáticas. No soy sospechoso de pasarle ninguna factura. Pero no puedo defender su continuidad después de lo de ayer. Nos hemos quedado sin Mundial a las primeras de cambio con una imagen horrorosa. España ha sido la única de las favoritas que, clasificada después de la fase de grupos, ha caído en octavo. Y el máximo responsable de ello, nos guste o no, es Luís Enrique. Así que querido Rubiales ya sabes lo que tienes que hacer…