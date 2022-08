Hoy con Léleman venía pensando en... las cosas que no cambian

Hoy con Leleman venía pensando en... las cosas que no cambian.

Venía pensando en mi venía pensando del pasado 21 de julio. Ese día el Valencia venía de ganar al Saint Gallen y yo os hablaba de la diferencia entre la unidad A y la B. Ante los suizos, rival de menor envergadura que el Borussia con quien se había jugado unos días atrás, Gattuso echó mano de la unidad B. Y si se ganó aquel encuentro fue porque la A salió al rescate. Ayer, 13 días después, y ante el CD Castellón volvió a suceder lo mismo.

La diferencia es abismal. Hoy por hoy hay futbolistas de la unidad b que no dan el nivel para el Valencia. No hay fondo de armario y al equipo le faltan muchas cosas si pretende jugar el fútbol que desea su entrenador. Y todo ello con La Liga a la vuelta de la esquina…

Está bien eso de querer sacar el balón controlado desde atrás si tienes futbolistas para hacerlo. Y hoy, en este Valencia, solo hay un central, Gabriel Paulista, capaz de hacerlo y hay medio centros, véase Racic ayer, que no… que no valen para hacerlo. Suyo fue el error que propició el gol del Castellón.

Una vez más jugadores como el serbio perdieron la oportunidad de demostrar que valen para el Valencia. Decían algunos que la Lazio iba a venir con 15 millones de euros a por él. No me lo creo pero si así fuera… hay que darse prisa en aceptar esa oferta no vaya a ser que se le den más oportunidades como la de ayer y acaben arrepintiéndose.

Mientras, lo de la unidad B me sigue preocupando. Falta un mediocentro sí, un delantero, también, y hasta un central que sepa sacar el balón pero además de todo ello… falta fondo de armario y todo ello… sin pensar que alguno de los Soler, Guedes o Gayá pueda marcharse…