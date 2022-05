Hoy con Léleman venía pensando en... como Anil le echa a todos la culpa de los males del Valencia

Hoy con Leleman venia pensando en... como Anil le echa la culpa a todo y a todos de los males del Valencia.

No me sorprende, la verdad. Conociendo al personaje ya sabemos que la palabra “autocrítica” no entra dentro de su vocabulario. Él nunca se equivoca, nunca hace las cosas mal. Su altanería y chulería le lleva a pensar que es un semidios infalible. De lo malo nunca es culpable y de lo bueno, si es que lo hay, es el máximo responsable.

Porque decir que Ferran Torres se marchó por culpa de Marcelino y Mateu es culpar a otros, que ya ni estaban en el club, de algo que hizo él. Fue Anil Murthy quien fue incapaz de convencer al futbolista de seguir, no había ya proyecto, y quien se vio en la necesidad de venderle al Manchester City. Así que se juntaron dos cosas de las que el máximo responsable se llama Anil Murthy: la falta de proyecto y por tanto la necesidad de hacer caja, la misma que hay ahora de hacerla con Soler o Gaya o los dos.

Quizá en un futuro no muy lejano haya otra grabación del presidente, o no. Quizá en ese futuro no muy lejano se le oiga decir que la venta de Soler y Gayá fue culpa de Marcelino y Mateu, o no. Nunca se sabe…

Y luego está lo de Javi Gracia. Decir que tenía un buen equipo después de haber regalado a Parejo y Coquelin al Villarreal y haber vendido a Rodrigo al Leeds, a Ferran Torres al City y a Kondogbia al Atleti y no haber realizado ni un solo fichaje… ¿en serio? ¿de verdad? ¿de verdad vendes a toda tu columna vertebral y dices que el entrenador tiene un buen equipo y que todo fue culpa de él y de la falta de exigencia? No seré yo quien defienda a Javi Gracia porque soy de los que piensa que se tuvo que ir ese mismo verano pero… hay que ser desahogado para decir, como presidente, que el navarro tenía un buen equipo!

Son las cosas de Anil Murthy, su realidad paralela y visión distorsionada de todo lo que le sucede a este Valencia. Porque si hay un único culpable de haber caído en la mediocridad… es el propio Murthy