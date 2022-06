Hoy con Léleman venía pensando en... el café con Sean

Hoy con Leleman venia pensando en… el café con Sean. Ese al que nos invitó ayer el nuevo director general del Valencia.

¿Cómo es eso de que el cementerio está lleno de buenas intenciones? Pues eso. No seré yo quien diga que les creo, pero tampoco que no les creo. Después de cinco años sumidos en las tinieblas y como dijo el propio Sean no es el momento de las palabras, de las promesas, de las frases grandilocuentes… no… es el momento de los hechos. Solo así, con hechos Meriton podría recuperar la confianza de una afición tan maravillosa como la del Valencia.

Ayer me faltaron respuestas a muchas preguntas. A día de hoy desconozco el Valencia que nos espera. Intuyo que sin Soler ni Guedes y veremos que pasa con Gayá. No va a ser fácil explicar el proyecto si se marchan los mejores ni convencer a los aficionados de que el pasado no va a tener nada que ver con el futuro. Pero sabéis una cosa… aquí, en Onda Cero Valencia, en Onda Deportiva Valencia tenemos una suerte…

Tenemos la suerte de que no le debemos nada a nadie. Ni antes ni ahora ni después. Nunca hemos sido sospechosos de blanquear las tropelías de Meriton ni lo seremos si se vuelven a producir. En esta ciudad en la que a los periodistas se les cataloga de un bando u otro, en esta sociedad de extremos a mi me encanta vivir en el medio. No todo es blanco o negro, siempre hay escala de grises. Esa escala de grises que te brinda tu independencia. Esa independencia para denunciar lo malo y alabar lo bueno. Tal vez así tengamos menos seguidores que los extremistas de un lado u otro. Pero eso sí, aquel que nos escuche, el que nos elija siempre sabrá que lo que digamos no viene motivado por ningún interés personal ni oculto. Siempre será fruto del análisis tratando de ser lo más objetivo posible.

Tal vez por eso si Meriton cambia de verdad, con hechos, adelante, y si no lo hace seremos los primeros en denunciarlo. Porque se trata de ser equilibrado, justo y honesto. Así me enseñaron mis padres a vivir la vida. Y tal vez que sea libra también tuviera algo que ver…