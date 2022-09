Gattuso ya se ha reunido con Lim en Singapur

El técnico Gennaro Gattuso ya se ha reunido con Peter Lim en Singapur. No es la primera vez que visita al dueño del Valencia CF puesto que ya estuvo con él antes de firmar por el equipo de Mestalla. Ahora lo ha hecho acompañado de la presidenta Layhoon y del secretario técnico Miguel Ángel Corona junto a Kim Koh.

Según el Valencia se trata de "reuniones de planificación estratégicas" enmarcadas dentro la línea emprendida por el Valencia CF en los últimos tiempos y para planificar el futuro del equipo. En la reunión también ha estado presente Kim Koh que vuelve a ser Director Ejecutivo del club.

Antes de partir Gattuso ya afirmaba que "el dueño quiere hablar conmigo y tengo que ir con respeto y humildad". Y añadía que "voy a escuchar. Voy a hablar de lo que he visto en estos dos meses, con lo que está bien y mal. Y después voy a escuchar lo que dice mi dueño. Tengo dos días de viaje. No me gusta pero tengo que ir".

El técnico estará ya en Paterna este jueves para dirigir la sesión de entrenamiento.