Gan Pampols niega haber negociado su sueldo como vicepresidente: "No he pedido un salario para venir aquí"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha negado que haya negociado su sueldo para asumir la responsabilidad en el Consell: "No he pedido un salario para venir aquí".

En su primera rueda de prensa tras tomar posesión del cargo hace casi una semana, y preguntado por la polémica sobre la eliminación del límite salarial para los nuevos consellers, el teniente general retirado ha asegurado también que no va a cobrar "como cuando estaba en activo": "De ninguna de las maneras". Tras ser repreguntado, ha admitido que le pidieron la "última nómina" antes de pasar a estar en el retiro.

El vicepresidente segundo del Consell ha citado un verso del siglo XVI de las fuerzas armadas que, según ha dicho, "define muy bien lo que es un militar", en el que hay una parte que dice "ni pedir ni rehusar": "Yo no he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde".

Según Gan Pampols, se han marcado dos prioridades: las personas y la reactivación económica, sobre todo, los polígonos industriales y, en general, los autónomos.

Respecto a la hoja de ruta de su departamento, ha destacado que cuando los programas para la reconstrucción estén "en marcha y en funcionamiento", su trabajo en el Consell "habrá terminado" porque su cargo "no tiene vocación de continuidad".

También ha avanzado que propondrá a los grupos políticos en Les Corts que aporten "técnicos" que se puedan incorporar a los tres objetivos marcados: la redacción de un plan marco del que colgarán los sectoriales, la prevención frente a futuras catástrofes, que ha dado por seguro "que se repetirán", y la coordinación interna de la Generalitat Valenciana y con el resto de administraciones.

Sobre lo sucedido el 29 de octubre, el vicepresidente segundo ha afirmado que no va a hacer "juicios del pasado" pero ha reconocido que, aunque la afectación material "era imposible de prever", con un "plan de alerta ordinario se podrían haber salvado vidas, no todas, algunas con toda seguridad".