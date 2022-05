La Fundación del Levante contesta al FROG

LEER MÁS Un plan de ruta para un Levante de segunda

Con el descenso ya consumado y tras haber disputado el último partido como local en el Ciutat en el que se escucharon cánticos de "Quico vete ya", el FROG había solicitado una reunión urgente de los Patronos de la Fundación levaninista para valorar la gestión de Quico Catalán. Esa reunión no se producirá, al menos de momento, tras la respuesta de su presidente Vicente Furió.

Comunciado del FROG

La plataforma FROG- Asociación de Accionistas del Levante UD-SAD lo explicaba a través de este comunicado:

"Ayer, consumado el descenso del filial masculino, al que hay que sumar el descenso del primer equipo masculino, una de las peores campañas de la historia del primer equipo femenino, la gris temporada de la sección de fútbol sala y la preocupante situación económica de la entidad, desde el FROG-Asociación de Accionistas del Levante UD solicitamos al presidente de la Fundación, Vicente Furió, la convocatoria de una reunión urgente del Patronato para valorar la gestión del actual Consejo de Administración y la pertinencia de su continuidad.

Su respuesta, decepcionante, es que tras consultar a algunos patronos (no tiene necesidad de hacerlo, ya que tiene como presidente potestad para convocarla en virtud del artículo 17.2 de los Estatutos), dicha reunión no va a celebrarse, manteniendo por lo tanto los plazos previstos, que no son otros que los inicialmente sujetos a los tiempos que pueda marcar el presidente del club, Quico Catalán.

Desde el FROG, entendemos que no es serio, ni responsable, que una temporada con desastres de tal magnitud no requiera, ni tan siquiera, una reunión urgente de análisis de la gestión por parte del máximo accionista del Levante UD SAD, que no es otro que la Fundación de la CV Levante UD Cent Anys.

Dicha inacción, que a nuestro entender supone una grave dejación de funciones, no hace sino avalar la urgente necesidad de que la Fundación deje de controlar la mayoría accionarial de la SAD, más aún cuando hoy mismo ha abonado el último plazo del préstamo solicitado al IVF para la compra de las acciones de Pedro Villarroel en 2009 y, por tanto, ya no existe obligación alguna en ese sentido.

La Fundación, creada inicialmente como mero elemento transicional para trasladar las acciones al levantinismo, carece de legitimidad alguna para eternizarse como poseedor de la mayoría accioniarial del Levante UD, y mucho menos, para funcionar como un órgano dependiente de los tiempos marcados por un Consejo de Administración cuya labor, por responsabilidad, tiene la obligación de fiscaliza".

La Fundación realiza el último pago por las acciones de Villarroel

En el día de ayer la Fundación del Levante realizó el último pago a Caixabank que le faltaba por hacer por las acciones que en su día adquirió a Pedro Villarroel. Este pago ha podido ser realizado principalmente por la venta de acciones a algunos de los aficionados levantinistas. De esta forma la Fundación salda todos sus compromisos financieros.

Este es el comunicado de la Fundación del Levante:

"El pasado 15 de mayo la Fundación procedió al pago del último plazo del préstamo concedido originalmente por la “Caixa d’Estalvis del Penedès” (actualmente, “Caixabank, S.A.”), por lo que ha cumplido todos sus compromisos financieros y actualmente no mantiene ningún tipo de deuda bancaria.

La Fundación agradece su apoyo a todos los levantinistas y en particular quiere reconocer a aquellos que han comprado acciones durante los distintos procesos de venta desarrollados a lo largo de los últimos años, lo que ha supuesto una importante vía de ingresos para la Fundación.

La Fundación también quiere expresar su agradecimiento por el trabajo desarrollado por sus Patronos, empleados y colaboradores desde 2009, cuyo esfuerzo y dedicación han permitido alcanzar este objetivo".