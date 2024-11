Fundació Novaterra i Lapromotora organitzen, amb Caixa Popular, una jornada sobre les ajudes de la Dana.

LEER MÁS Caixa Popular ofrece líneas de financiación sin intereses ni comisiones para todos los clientes afectados por la DANA

Fundació Novaterra i Lapromotora, amb la col·laboració de Caixa Popular, han organitzat la 11a edició de NOVA_Talks, un espai dissenyat per a la trobada i l'intercanvi d'idees que, en esta ocasió, se centrarà en la "Reconstrucció econòmica i ocupació després de la DANA".

La cita comptarà amb la participació d'experts en finances i economia empresarial, com ara Tono Mestre, soci fundador d'Innóvate 4.0, qui compartirà els seus coneixements sobre l'accés a les ajudes públiques disponibles per als afectats. La seua intervenció se centrarà en les claus per a simplificar el procés de sol·licitud.

Al panell d'experts se suma Juan Gallur, director de Banca Empresa de Caixa Popular, qui oferirà la seua visió sobre el paper de les institucions bancàries en el suport a empreses i comunitats afectades. Gallur aportarà estratègies per a la recuperació econòmica i parlarà sobre els serveis financers excepcionals que estan oferint perquè les empreses puguen reprendre la seua activitat.

Este diàleg estarà enriquit per la participació d'experts en temes laborals i entitats públiques, compromeses amb la reconstrucció d'infraestructures i serveis.

La jornada serà el dijous 4 de desembre, a les 8:30h en l'oficina de Caixa Popular al carrer Cirilo Amorós, 17 de València.

L'enllaç per a la compra d'entrades: https://www.novaterra.org.es/project/nova_talks/