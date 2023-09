Felipe Miñambres: "Sería un agrandado si hablara de ascenso"

Felipe Miñambres, Director Deportivo del Levante, ha ofrecido hoy su valoración sobre el mercado y cuál debe ser el objetivo del equipo levantinista esta misma temporada.

Así como la pasada campaña el objetivo se fijó en el ascenso, para la presente y después de haber hecho ventas por valor de "20 millones de euros", según palabras del mismo Miñambres, afirmaba que "si somos capaces de sacar el máximo rendimiento a cada jugador vamos a estar en la parte alta. Si somos capaces de sacarle el rendimiento que ellos tienen estaremos en la parte alta. Si lo damos más bajo estaremos más abajo" .

La diferencia con respecto a la pasada temporada para Miñambres reside en que "sería un agrandado si dijera que vamos a estar en una situación. Hay equipos que han descendido y tienen un potencial más alto que nosotros. No somos el equipo, la pasada temporada no me podía esconder pero estatampoco puedo decir que vamos a estar por encima de otros muchos equipos. Podemos competir con cualquiera pero esto va de 42 partidos. Las sensaciones hay que seguir poniéndolas cada partido y demostrarlas cada semana. No es esconderse ni darles una responsabilidad que no tienen. Son ellos, los propios jugadores los que han hablado de ascenso pero nosotros no. Es fácil decirlo pero hay que hacerlo cada partido. Si ellos están en esa línea que se han marcado seguro que estamos arriba".

Respecto a los cambios con la llegada de Danvila aseguraba que "el consejo no se cual es todavía pero con Pepe hablo bastante con él. Esa energía de gente nueva que llega a los sitios nos vendrá bien. No he hablado del objetivo pero si de fútbol. No sé cual será su objetivo pero imagino que será como el de los que han llegado nuevos (ascenso)".

Ventas por 20 millones de euros

Sobre la valoración del mercado, insistía Miñambres en que "ninguna confección es perfecta, todas tienen sus limitaciones. Estamos contentos, ilusionados por la gente que ha llegado. Era un momento complicado y hemos podido vender por 20 millones de euros. Al final seguro que queda alguna posición en la que nos hubiera gustado poder incorporar. Tal y como estaba el tema económico, estamos contentos. Tenemos jugadores en la cantera para ayudarnos en las posiciones en las que estamos más justos. Ilusionados pero los jugadores tienen que demostrar porqué los hemos traído. Estamos ilusionados también con la gente que se ha quedado con nosotros".

Y aseguraba que "no hemos malvendido a nadie. Uno malvende cuando tiene dos opciones y coge la peor. El mercado te da lo que te da. Cuando pones un producto en el mercado a veces te da un precio mayor y otras uno menor. En algunos momentos nos hemos mantenido fuertes en las negociaciones donde pensábamos que podíamos hacerlo".