Estos son los nombres de Miguel Ángel Valiente para su Levante

Miguel Ángel Valiente, el que encabeza la propuesta al cambio en la presidencia al Levante UD tras el adiós "en diferido" de Quico Catalán se ha presentado en sociedad, mostrando sus cartas en las cabezas visibles del proyecto, encabezados por Valiente y acompañado por Vicente Latorre, leyenda del levantinismo, Valentín Serrats, otro viejo conocido en el entorno granota y Alberto Villanueva, ambos dos empresarios valencianos.

No solo se queda en ello y es que tal y como hemos poddido saber dicho proyecto tiene una estructura que encabezaría Patricia Rodríguez, cara reconocible en el mundo del futbol y ex directora general del Elche entre otros clubes. No solo sería esa figura la que acompañaría a dicha propuesta sino que además llegaría con un nuevo director deportivo, Chema Aragón, ex del CD Mirandés y que incluso llegó a sonar en el caso de que Felipe Miñambres dejara el puesto que ostenta en el Levante de Quico.

La propuesta de Valiente lo que ahora busca es conocer la situación real de las cuentas para establecer, con datos un plan de viabilidad. El lunes en la nueva reunión de patronato de la Fundación se pedirán los números para poder jugar con las mismas cartas.