Estos son los deportistas del Proyecto FER que participan en los Juegos Olímpicos de París 2024

Es año de Juegos Olímpicos. Este viernes arrancan en París la 33ª Edición de los Juegos Olímpicos. Y una vez más el Proyecto FER cuenta con un amplio abanico de deportistas que lucharán por obtener medallas para España.

Estos son los 23:

Néstor Abad (gimnasia artística)

Son los terceros Juegos para el gimnasta de Alcoi. Su objetivo es acceder a la final individual all around (lo consiguen los 24 mejores en la jornada clasificatoria)y contribuir a que el combinado nacional se clasifique para la final por equipos (lo logran los 8 primeros de los 12 conjuntos participantes en esa misma jornada)

Laura Casabuena (gimnasia artística)

Tiene 18 años y es de Alcoi. Laura se clasificó para los Juegos de París mediante la vía de las cuatro Copas del Mundo en El Cairo, Cottbus, Bakú y Doha. Son sus primeros Juegos y su gran sueño es llegar a la final individual.

Salva Cases (judo)

Alicantino de 25 años. Consiguió la medalla de plata en el Grand Prix de Portugal y es uno uno de los principales exponentes en la categoría de menos 73 kg. Ganador también de dos bronces en los Grand Slam de Turquía y Abu Dabi de 2022; el bronce en el Grand Slam de Tiblisi y una plata en el Campeonato de Europa, en Montpellier, en 2023. Por último, este año, reeditó la plata en el Grand Prix de Portugal en 2022. En París, su objetivo es alcanzar los cuartos de final.

José Quiles (boxeo)

Eldense de 26 años. Tuvo que pasar por el quirófano dos meses antes de Tokio 2021 y llegó muy mermado y falto de preparación. Como consecuencia cayó derrotado en el primer combate. Es una de las opciones de medalla en la categoría de menos 57 kg.

Ángela Martínez (natación)

Ilicitana de 20 años. En agosto de 2023 consiguió una 11ª posición en los 10 km de nado abierto del Mundial de Fukuoka. Consiguió su pase para París por sólo tres segundos. Con posterioridad, llegó el bronce en la Copa del Mundo de Egipto, el oro en la Copa de Europa de Piombino, Italia, y la cuarta plaza en el Europeo de Belgrado. Podría optar a diploma olímpico.

Liliana Fernández y Paula Soria (vóley playa)

De Benidorm y Orihuela respectivamente. Consiguieron este año quintas plazas en los Pro Tour Challenge de Recife, Saquarema, México y Xiamen. Y medalla de bronce en Polonia. Son los cuartos Juegos para Liliana (en los tres anteriores, siempre ha caído en los octavos de final y ha ocupado la novena plaza)y los primeros para Paula.

Pablo Herrera (vóley playa)

Castellonense de 42 años. Serán sus sextos Juegos Olímpicos. En los primeros que afrontó, los de Atenas 2004, y con tan sólo 20 años, se colgó una medalla de plata formando pareja con Javier Bosma. En las últimas tres ediciones, Herrera ha compartido esfuerzos Adrián Gavira. Les gustaría superar los octavos de final y la novena plaza.

Vega Gimeno (basket 3 x 3)

Valenciana de 33 años. No estuvieron en Tokio y se han clasificado para Paris tras un torneo con cinco victorias en cinco partidos y con una una canasta de espaldas y en el último segundo de la semifinal ante Canadá. Serán sus últimos Juegos.

Roberto Sánchez Mantecón (triatlón)

Manisero de 27 años. Consiguió la medalla de bronce en la Serie Mundial de Bermudas. En 2023 fue el único español capaz de acabar tres Series Mundiales entre los 10 primeros: séptimo en Adu Dabi, octavo en Montreal y décimo en el Test Event de París. Ahora, sueña con un diploma.

Polina Berezina (gimnasia rítmica)

Nacida en Rusia hace 26 años y afincada en Torrevieja desde que tenía 5. No pudo estar en Tokio. Luchará por ser una de las 10 finalistas en el concurso general individual all around.

Alba Bautista (gimnasia rítmica)

Tiene 22 años y es nacida Utrillas (Teruel). Pero creció en el Club Mabel de Benicarló con Manola Belda y Blanca López. En el Campeonato de Europa, celebrado a finales de mayo en Budapest, se clasificó para tres finales por aparatos. En aro estuvo cerca del podio. Es una de las candidatas a la final individual all around.

Patricia Pérez Fos y Mireia Martínez (gimnasia rítmica)

Patricia tiene 20 años y es de Sueca. Mireia tiene 19 y es de La Pobla de Vallbona. Se clasificaron para París en 2022 en el Mundial de Bulgaria. Este año en el Mundial de Valencia consiguieron medalla de plata en la final de cinco aros y medalla de bronce en el concurso general. Optan a medalla en París.

Quique Llopis (vallas)

Es de Bellreguard y tiene 23 años. Este año ha conseguido la cuarta plaza en el Campeonato del Mundo en pista rápida y medalla de plata hace apenas dos meses en Roma, en el Europeo al aire libre. En el Campeonato de España paró el crono en 13:09. Objetivo estar en la final olímpica y batir el récord de España que estableció Orlando Ortega (13:04) en julio de 2016.

Fátima Diame (salto de longitud)

En el Campeonato del Mundo de pista rápida celebrado en Glasgow fue bronce con un salto de 6,78m. En el Campeonato de Europa en Roma tuvo problemas en la espalda y terminó octava. Sueña con acerarse o superar los 7 metros y conseguir medalla en París.

Thierry Ndikumwenayo (atletismo)

Nacionalizado español en noviembre de 2022 y nacido en Burundi hace 27 años. Ganó en los 5.000 metros del Campeonato de Europa por naciones, en Polonia. En julio en la Diamond League de Mónaco, consiguió la mínima olímpica de los 5.000 metros, con un crono de 12:55:47. Consiguió medalla de bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa, en Roma, y con el título de campeón de España en los 5.000m. En París, tendrá dos oportunidades: el viernes 2 con la final directa de los 10.000 metros; y entre el miércoles y el sábado 10, con las semifinales y la final de los 5.000 metros.

Jorge Ureña (atletismo)

Atleta de Onil de 30 años. Especialista en Decathlón y Heptatlón. Certificó el billete para viajar a París en el Campeonato de España en La Nucía. Se quedó a las puertas de los 8.150 puntos exigidos por la Federación Española. Días después, sin embargo, llegó la decisión federativa de convocarlo para los Juegos.

Sebastián Mora (ciclismo en pista)

Villarrealense de 36 años. Esta en el podio siempre desde 2018: en Mundiales, Europeos, etc…Serán sus terceros Juegos. En Londres 2012, fue sexto en la persecución por equipos. En Tokio 2020, repitió plaza en la madison. Afrontará dos pruebas: la madison y el ómnium

Alba Herrero (natación)

Eldense de 22 años. En 2021 conquistó un doble oro, en los 200m y en los 400m libres, en el Campeonato de España de verano. Será integrante del relevo del 4 x 200m libres femenino. Quiere contribuir a que el relevo español sea uno de los ocho finalistas.

Lara González y Paula Arcos (balonmano)

Lara es de Santa Pola y afronta sus terceros Juegos, mientras que Paula es de Petrer y son sus segundos. Clasificadas en el preolímico de Torrevieja. España comparte grupo con Brasil, Angola, Países Bajos, Hungría y Francia. El objetivo mínimo es acabar la fase de grupos entre los cuatro primeros para acceder a los cruces de cuartos de final.

Lola Riera (hockey hierba)

Valenciana de 33 años. Es su tercera participación olímpica consecutiva. En la primera fase, España figurará en el grupo B, y se enfrentará a Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Tras una liguilla, las cuatro primeras clasificadas pasan a los cruces de cuartos de final. La única medalla, un oro, lograda por las féminas del hockey hierba español llegó en Barcelona 92. En los dos últimos Juegos, los disputados por Lola Riera, España cayó en cuartos de final.