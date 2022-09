España gana a Corea y ya está en 1/4 de Copa Davis

España se clasificó para los 1/4 de final de la Copa Davis tras las victorias de Roberto Bautista ante Hong (6-1, 6-3) y de Carlos Alcaraz a Kwon (6-4, 7-6) España se enfrentará a Croacia en los 1/4 en Málaga.

Roberto Bautista no falla

Roberto Bautista dio el primer punto a España tras vencer a Hong 6-1, 6-3. La diferencia de ranking, el coreano es el 467 del mundo por el 21 del castellonense, se hizo evidente en el primer set. Bautista no quería sorpresas y solo permitió a su rival hacer apenas un juego. La superioridad del español preveía un choque corto.

Sin embargo el segundo set comenzó con una rotura de servicio de Roberto que no consolidó en el segundo juego ya que el corean consiguió romperle el servicio tras una doble falta del español. Pero la superioridad de Bautista era tan evidente que volvió a romper el servicio de su oponente para ponerse otra vez con ventaja. Con 5-2 en el marcador desaprovechó su primera oportunidad de ganar el partido al servicio. Pero con el 5-3 en el marcador conseguía un nuevo break para poner el 6-3 definitivo y dar el primer punto a España.

El número uno del mundo da el pase a España

El primer set arrancaba con mucha igualdad entre Carlos Alcaraz y Kwon. El número uno del mundo conseguía su primer break en el cuarto juego después de mucha pelea y salvar una dejada de coreano que falló en la posterior volea. Ese punto reactivó a la Fonteta y sirvió para conseguir la primera rotura del partido. El murciano supo consolidar la rotura y poner el 4-1 en el marcador. Con 5-3 en el marcador y sirviendo para ganar, el coreano consiguió romper en blanco el servicio del murciano. Lo arregló el número uno del mundo con otra rotura para llevarse el primer set 6-4.

El segundo set comenzó con la misma igualdad que el primero hasta que en el tercer juego, el coreano consiguió quebrar el servicio de Carlos Alcaraz y mantener su servicio para ponerse con ventaja 3-1. El murciano mantenía su saque en blanco pero se lo notaba que no estaba a gusto en la pista. Kwon estuvo a punto de conseguir un segundo break pero Carlitos supo salvar la bola de rotura para poner el 4-3 en el marcador y seguir vivo en la segunda manga. No falló en el siguiente juego y consiguió igualar la manga tras romperle el servicio a coreano. El set llegó a tie break donde el número uno del mundo no dio opción a su rival y se l adjudicó por un contundente 7-1 dando el pase a España para los 1/4 de final de la Copa Davis.