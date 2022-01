El emotivo mensaje de despedida del padre de la niña de 4 años fallecida en Mislata

La familia de la niña de 4 años fallecida tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Mislata ha decidido donar los órganos de la pequeña y ha agradecido la fuerza y el cariño recibido tras el trágico suceso.

En un mensaje en Twitter el padre agradece la fuerza que ha recibido su hija y el cariño mostrado a sus "papás y tetes". El tuit se acompaña de un vídeo de la pequeña cantando un villancico.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", recoge el mensaje.

Trágico accidente en Mislata

La niña ingresó en el Hospital Clínico de Valencia el martes 4 de enero tras el accidente del hinchable y falleció días después, según informó el Ayuntamiento de Mislata. El castillo hinchable en el que jugaban los niños salió volando por una fuerte racha de viento y los menores cayeron violentamente contra el suelo.

Vera es la segunda víctima mortal del accidente, después de que el pasado miércoles muriera una niña de 8 años, Cayetana, por las heridas sufridas al salir despedido el castillo hinchable en el que jugaba por una fuerte racha de viento y caer violentamente contra el suelo. En el accidente resultaron heridos otros siete menores que recibieron asistencia hospitalaria, aunque ya no queda ninguno ingresado.

Este lunes, en un comunicado, el Ayuntamiento de Mislata informó de que se sigue investigando las causas de la tragedia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiera, de la empresa de montaje de la feria.