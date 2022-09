Doctor Ignacio Muñoz: "Me ha soprendido la confianza con la que ha entrado Jaume Domenech"

LEER MÁS Jaume Doménech operado con éxito de la lesión de rodilla

Jaume Domenech ha pasado por el quirófano por su rotura del ligamento cruzado anterior. Lo ha hecho en el hospital valenciano IMSKE, operación llevada a cabo por el doctor Ignacio Muñóz, jefe de los servicios médicos de Valencia Basket, que ha sido protagonista en la sintonía de Onda Deportiva Valencia.

Sorprendido por el optimismo de Jaume

"Jaume ha elegido un centro de Valencia, así lo ha valorado, somos un centro casi especializado en ese tipo de lesiones algo que ha valorado también el paciente

La operación ha ido muy bien, no ha habido problemas de menisco y daños colaterales, algo que nos solemos encontrar una vez abrimos la rodilla"

"El ligamento no cicatriza y crea inestabilidad en la rodilla. Existen diferentes formas de realizar está operación con un injerto de cadáver o un injerto propio, donde existe la posibilidad de utilizar isquiotibiales o usar el tendón rotuliano, que es lo que hemos utilizado, hueso-tendón-hueso"

Importante estar fuerte de cabeza

"Es una lesión importante, es mucho tiempo, hay riesgo de recaída... Es muy importante estar muy bien de cabeza, a veces la evolución no va como deseamos y eso desgasta emocionalmente al paciente".

"Jaume ha entrado muy tranquilo al quirófano, me ha sorprendido. Antes, cuando lo visité días atrás lo había visto más nervioso pero me ha sorprendido la confianza con la que ha entrado y eso es muy importante para pasarlo lo mejor posible. Lo he visto muy positivo, muy optimista, me habían dicho que así era dentro el vestuario y es tal cual me habían contado una vez lo he conocido personalmente".

Momento de recuperación

"Ahora los servicios médicos del Valencia tiene sus labor y estoy convencido que los readapatadores lo van a hacer muy bien, en la aportación de cargas...

La lesión fue en un salto muy alto y cuando cae cae con la rodilla mal posicionada e inestable. Estás lesiones se producen así, normalmente no por traumas"

El médico de Valencia Basket

"Los jugadores de Valencia Basket van muy bien, el único, Martin Hermansson, que va con una lesión de ligamento lleva una evolución muy buena y los jugadores que están en competiciones internacionales están llegando en muy buenas condiciones. Espero que Pradilla y Arostegui lleguen lo más tarde posible".

Uno de los médicos del equipos español en la Davis

"Alcaraz ha llegado muy fresco, por ejemplo a Nadal lo he visto llegar de un grand slam y lo notas, Alcaraz ha llegado bien, se le ve fresco, ha entrenado una hora ha dormido muy bien... Una peculiaridad que tiene los tenistas es los viajes y en esos viajes cambios de características climatológicas y y de pista y precisamente de ahí vienen las lesiones".