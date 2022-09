Con la presencia del President de la Generalitat Ximo Puig, del Alcalde de Valencia Joan Ribó y del Presidente de la Diputación Toni Gaspar se ha presentado la nueva edición de la Copa Davis cuya fase de grupos se va a disputar en Valencia del próximo 13 al 18 de septiembre.

Mientras, Carlos Alcaraz, que tiene confirmada su presencia con España, ya está clasificado para las semifinales del US tras vencer en un épico partido a Sinner. El murciano puede llegar a la cita a Valencia como número 1 del mundo si Casper Ruud no llega a la final y lo hace el tenista español. En caso de enfrentarse en la final del US Open se jugarían también el número 1 del mundo. Para David Ferrer "sería espectacular tener a Alcaraz número 1, ganador de Grand Slam y jugando la Davis en Valencia".

Con más de 40.000 entradas vendidas, el Director de Copa Davis David Ferrer ha confirmado que Djokovic estará ausente. "hemos tenido la mala suerte de que por un problema familiar Novak Djokovic nos dijo la semana pasada que no va a estar". Aún así afirma que "con España tenemos la baja de Davidovich que se lesionó en el US Open, tendremos a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, entra Pedro Martínez que es un jugador valenciano también. Con Canadá vendrá un top ten como es Felix Aliassime".

Sobre si ve a España favorita reconoce que "clara favorita no porque hay muchos equipos muy buenos. Estamos hablando de USA que tiene un buen equipo en global, Italia con dos jugadores top ten, Serbia que si bien no va a estar aquí Djokovic en caso de clasificar estará. Favorita sí, pero clara no me atrevería a aventurar tanto".