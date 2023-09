David Ferrer: "La baja de un jugador como Alcaraz siempre afecta"

Carlos Alcaraz es baja de última hora para disputar la Copa Davis en Valencia. El capitán del equipo español, el valenciano David Ferrer ha hablado de su ausencia.

"Sabíamos que Carlos lleva un temporada muy exigente. Ya hablé con su equipo y me dijeron que mentalmente llevaba mucha carga. Al acabar las semifinales del US Open pude hablar con su entrenador Juan Carlos Ferrero y me comentaron que estaba muy cansado y había tenido pequeños problemas físicos. Ya el año pasado hizo un esfuerzo y luego se lesionó y este año han decidido no estar con nosotros", apuntaba Ferrer. "Está claro que la baja de un jugador como Carlos Alcaraz siempre afecta pero hay que centrarse en los jugadores que están que son muy buenos y confío mucho en el equipo. Hay jóvenes que van a debutar y que están con mucha ilusión así que confío plenamente en que nos podamos clasificar".