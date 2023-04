Cuando Javi Guerra se disfrazó de Tendillo

Posiblemente Javi Guerra jamás soñó que viviría una noche como esta. O quizá sí y se pueda decir aquello de que un día "los sueños se cumplen". El canterano, con 19 años, había debutado apenas hacía dos semanas ante el Sevilla en Mestalla y ya por aquel entonces escribía que para él "había sido un sueño" poder debutar con el equipo de su vida. No imaginaba el valencianista lo que estaba por venir.

En el peor momento y cuando parecía que el encuentro ante el Valladolid acabaría con empate en el marcador, este héroe sin capa del valencianismo decidió disfrazarse de Tendillo para marcar el gol de su vida. Un primer recorte y un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Masip desató la locura en Mestalla. La magia había vuelto para tocar con una varita al canterano y convertirse en el protagonista de la noche. El suyo fue el gol de Tendillo de esta generación. El gol que puede valer una salvación.

Al acabar el encuentro explicaba ese momento mágico: "he amagado, me he ido del defensor y luego me ha dado por tirar a puerta y ha salido bien, estoy muy contento". Un tanto con una dedicatoria muy especial. "Me he acordado de toda mi familia y del equipo que está trabajando mucho durante todo este tiempo. Soy de aquí de Valencia y ver a Mestalla así, da gusto. Esta victoria es de todo el equipo", afirmaba un exultante Javi Guerra.