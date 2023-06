Corona, nuevo Director Deportivo del Valencia, no se plantea dimitir

Miguel Ángel Corona ha pasado de ser el Director de Fútbol del Valencia Director Deportivo. Así lo reconoce en una amplia entrevista concedida al periodista Conrado Valle en el Diario As. Sobre lo que significa ese cambio apuntaba a que "se ha hecho una revisión en cuanto a las responsabilidades que caen en mi persona o en mi área. Lo afronto con ilusión y ganas de hacer las cosas muy bien. Se ha diseñado una serie de decisiones que nos permiten ser más flexibles, más ágiles y con la idea de la presidenta del local management, creemos que podemos ser mejores. Pero siempre habrá decisiones que, como cualquier club del mundo, tendrá que pasar el OK del máximo accionista y la presidenta".

Asumir responsabilidades

Sobre la responsabilidad del propio Corona en el pésimo rendimiento del equipo asegura que "nos sentimos todos responsables. Es una responsabilidad muy compartida. No hay un único responsable. En el fútbol pagan los entrenadores, pero ellos no son el único responsable. Ellos son el máximo gestor de la plantilla y la autoridad en cuanto a resultados, pero ni tan siquiera ellos son el máximo responsable… Me siento responsable del mal año que hemos hecho, claro que sí". Y sobre si se ha planteado dimitir admite que "nunca me he planteado dimitir. No te voy a negar que se pasa mal. No es agradable. Desde un punto de vista autocrítico, no desde una cuestión o valoración externa, siempre quieres hacerlo lo mejor posible, que se den los resultados, pero no se dan. Y lo pasas mal. Pero cuando te dan tanta confianza y te dan tanto apoyo, cuando te dan una oportunidad tan buena y crees que das todo lo que tienes, cuando sacrificas un montón de horas de mi vida personal por este club… no ves motivos para dejarlo".

Respecto a los errores cometidos y las causas de ese bajo rendimiento explica que no todo ha sido a causa de la ausencia de fichajes en invierno "al final son muchas las decisiones y las circunstancias que hay que analizar por un mal rendimiento de una plantilla. Pasamos un periodo desde el Villarreal hasta el Getafe, cuando llega Rubén, en el que los datos dicen que la bajada de rendimiento fue muy alarmante. Eso no responde a un jugador más o menos. Algo pasó. Algo pasó para pasar de ser un equipo que en las primeras 14 jornadas y en las últimas 17 tenía unos parámetros de los mejores de la Liga a bajar, en esas seis u ocho jornadas de enero, hasta ser de los peores de Primera. A veces no es todo cuestión de fichajes. Y repito que la temporada ha sido mala, muy mala".

La preocupación de Peter Lim

Insiste Corona en que el máximo accionista, Peter Lim, está preocupado por la marcha del equipo. "Se dialoga mucho con él, de verdad. Es una persona muy expresiva en cuanto a sus intervenciones, te demuestra su preocupación y su implicación. Entiende que no es una situación agradable, quiere que la cambiemos cuanto antes".

Y a la pregunta de si va a ser Rubén Baraja el técnico asegura que "estamos en ello. Sí"