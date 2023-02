Corona: "Hay plantilla suficiente"

Miguel Ángel Corona era una de las tres patas en la que sustentaba la comparecencia de los poderes fácticos del Valencia CF. Un Corona que ha explicado la salida de Gattuso, el actual momento deportivo, la ausencia de fichajes... y además el viaje del pasado fin de semana a Singapur para reunirse con Peter Lim intentando cuadrar posibilidades para poder fichar.

A un punto del descenso

"No entra en nuestra cabeza esa expresión porque confiamos plenamente en la plantilla. Tenemos una fe inquebrantable en ellos. Lo hemos valorado todos. No hablamos de eso. Pelearemos cada mañana para que el equipo sea mejor"

Los posibles no elevaban el nivel

"Hemos analizado muchos jugadores, situaciones, posibilidades de operaciones y entre que consideramos que algunos no elevaban el nivel de la plantilla y en otras circunstancias con el límite, se decidió no acometer ningún fichaje. La plantilla está pasando un mal momento pero no le falta calidad ni nivel"

Plantilla suficiente

"Consideramos que nuestra plantilla tiene el nivel suficiente para conseguir mejores resultados de los que ha conseguido. Creo que lo que había en el mercado no mejoraba lo que había".

Salida de Gattuso

"Se dio por una cuestión de sentimientos, sensibilidades y percepciones sobre el momento de la plantilla".

"La presidenta ha sido contundente. Fue una cuestión de sensibilidades por el momento, la deriva del equipo y las dificultades que veía sobre cómo reflotar la situación. Fue honesto y transparente, y por eso el acuerdo común"

Busqueda de fichajes

"Hemos analizado muchos jugadores y posibilidades de operaciones y, entre que algunas no elevan el nivel y, en otras circunstancias, debido a que nuestros límites con el fair play financiero no lo permitían, se decidió no acometer ningún fichaje porque, además, confiamos en la plantilla que tenemos. El equipo está pasando por un mal nivel de rendimiento, pero no es una cuestión de calidad"

No conseguir fichajes no es una mentira

"El hecho de trabajar durante todo el mercado de enero y no conseguir ninguna incorporación no quiere decir que esto sea una mentira; ya he explicado lo que ha sucedido con el fair play financiero y que no hemos podido acceder en el mercado a jugadores que mejoraran la plantilla".

"Compartíamos absolutamente todo con él respecto al fair play financiero. Él era firme en que el jugador que viniese mejorara el nivel de la plantilla. Hemos hablado de muchos jugadores y él era muy firme en decir que había jugadores en los que no estaba convencido. Ha habido muchos casos de jugadores que no elevaban el nivel de la plantilla y no habido controversia en ninguno".

Estructura deportiva

"Trabajamos con una estructura en la que la toma de decisiones es común con el máximo accionista. Dirijo la parte técnica y, de verdad, que no dejamos de poner cada centímetro de energía, capacidad, e ilusión en cumplir con los requisitos para mi tarea. Es muy difícil, pero hacemos todo lo posible por hacer lo mejor para el club dentro de mi área. Entiendo el descontento que hay, pero nos esforzamos, como se merecen club y la afición, y nos dejamos el alma cada mañana y cada día".

"El poder absoluto no es del entrenador. Buscamos cuatro síes en la decisión para firmar y en muchos casos, como el de Castillejo, el entrenador tiene más peso y en otros casos es el entrenador el que tiene confianza en lo que se le ofrece".

Viaje Singapur este fin de semana

"Yo he estado en Singapur el fin de semana por si podíamos encontrar la manera de encajar esas operaciones. Estuvimos analizando hasta el último momento posibilidades, disponibilidad financiera... Por ahí transmite su apoyo total al míster y a la plantilla. Por supuesto que estaba involucrado".