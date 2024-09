El consenso por la financiación se rompe tras el 'no' del PSPV al fondo de nivelación

Falta una semana para la reunión entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y en la plataforma Per un Finançament Just ya no hay consenso. Tras la reunión celebrada este viernes en València entre agentes sociales y partidos políticos (excepto Vox), han señalado a la negativa del PSPV a mantener la petición de un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta que llegue la reforma de la financiación autonómica.

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afeado a los socialistas que hayan dado "un paso atrás" mientras su partido - ha sacado pecho- apoya el "acuerdo de mínimos" al que se llegó hace ahora un año: el cambio de modelo, un fondo de nivelación y la "condonación" de la deuda: "No le hemos puesto ni una pega".

El PSPV ha justificado el cambio de discurso en la "necesidad" de reabrir el debate ante el "nuevo escenario" a nivel estatal. "Está sobre la mesa la senda de déficit que permite a los valencianos tener aproximadamente mil millones más en dos años", ha apuntado el síndic socialista, José Muñoz, al tiempo que ha asegurado que no rompen "ningún tiempo de consenso" y que la plataforma "sigue estando de acuerdo en la cuestión fundamental": la reforma del sistema.

Por su parte, la diputada en el Congreso y portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha defendido su "coherencia" en el discurso: "Asumimos todos y cada uno de los postulados de la plataforma".

"A nosotros no nos gobiernan desde Madrid, a otros igual sí", ha criticado, en referencia a PPCV y PSPV, algo que ha afeado también a estos partidos el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que, a preguntas de los medios, ha reconocido que ha salido "decepcionado" de la cita: "Hemos perdido una oportunidad". "Si el PP y el PSOE nacional quisieran ponerse de acuerdo en financiación con visión de estado serían capaces. Las directrices de unos y de otros están marcando claramente la agenda y me da lástima", ha apuntado.

Y entre los sindicatos, desde UGT-PV, su secretario general, Ismael Sáez, ha tratado de ser "optimista" pero su homóloga en CCOO PV, Ana García, se ha mostrado más crítica y ha apelado al consenso de la plataforma ante el "momento histórico" actual. Además, ha advertido que no renunciarán a la reforma, al fondo de nivelación y a la condonación de ladeuda "ilegítima".

En cualquier caso, sindicatos, patronal y partidos se han emplazado a una nueva reunión en octubre para plantear "posibles acciones" durante noviembre, cuando se cumplirán siete años de la constitución de la plataforma y de la gran manifestación que tuvo lugar en 2017 por la financiación.