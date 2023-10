Conqueridor muere en la orilla ante un San Roque que suma su primera victoria en la Superliga

El UPV Léleman Conqueridor no ha podido superar al CV San Roque en la cuarta jornada de la Superliga de voleibol masculina y los valencianos cayeron derrotados en el ‘tie break’ en un encuentro no apto para cardíacos. El conjunto de Fabián Muraco acusó el cansancio de los tres encuentros en siete días y no pudo superar a un San Roque que tuvo en Ulrik Dahl al hombre del choque gracias a sus más de 25 puntos.

San Roque venía avisando del peligro de su plantel con el buen juego ofrecido en las tres primeras jornadas pese a no haber ganado todavía ningún partido, y desde el inicio los canarios demostraron que tenían mucho que decir en el encuentro. Con su opuesto Ulrik Dahl como principal puntal ofensivo, los visitantes se vieron con grandes opciones para competir en el encuentro y tomaron las riendas del juego ante un Conqueridor que no era capaz de encontrar su mejor juego fruto del cansancio acumulado. Así, los de Alberto Rodríguez fueron mejores en los compases finales y aprovecharon ciertos errores valencianos y se llevaron el primer parcial por 21-25.

Fabián Muraco y los suyos supieron reaccionar para volver a meterse en el encuentro. Con el buen trabajo en el centro de Grossi y Postemsky, los valencianos volvían a coger sensaciones y la iniciativa en el juego con un Javi Monfort contundente en el ataque. Los san roqueños se aferraban a Dahl y al central Cezar para mantenerse en el choque, pero de inicio a fin fue Conqueridor el que mandó para devolver la tranquilidad a la grada valenciana con un 25-17 que ponía la igualada en el electrónico.

El tercer set estuvo marcado por una tarjeta roja en el inicio del parcial que provocó el cambio en la dirección del juego del lado valenciano. Vicente Monfort dejó su puesto a Nacho Huerta y los canarios aprovecharon de nuevo a su opuesto para poner tierra de por medio. De nuevo en los compases finales los de Alberto Rodríguez fueron mejores y consiguieron una ventaja que les sería suficiente pese a la intentona final de los valencianos por acercarse en el electrónico (21-25).

Con la garra que caracteriza a la escuadra valenciana y el potencial de los centrales valencianos, la entrada de Luis Vidal en pista aumentó los centímetros en pista. San Roque quería cerrar el encuentro y sumar su primera victoria con un gran Bruno Da Silva en todas las facetas del juego. La dupla Pablo Pérez-Nacho Huerta funcionaba para el conjunto de Muraco, que seguía teniendo en Javi Monfort a su referente ofensivo. Jugando Valencia con doble líbero llegaron los mejores momentos de Conqueridor en un encuentro que no fue el mejor para los de Muraco. Sin embargo, un arreón de garra y la efectividad en el saque consiguieron dar la vuelta al set y con un balón por el centro los locales mandarían el encuentro al desempate (25-23).

En el quinto set fue San Roque quien cogió la delantera gracias a Ulrik Dahl, que después de atacar más de 60 balones en el partido ante Teruel hacía lo propio en el pabellón de la UPV. Volvieron Sento Monfort y Danger a la pista para un doble cambio, pero los de Muraco tuvieron problemas para hacer entrar en juego a sus centrales. Conqueridor se aferraba a los ataques del pequeño de los Monfort, pero los de Muraco murieron en la orilla ante un Dahl que fue decisivo tras la defensa para llevarse el encuentro en el ‘tie break’ y firmar su primera victoria en la Superliga (13-15).