Compromis no descarta el regreso de Mónica Oltra a la política

Las reacciones al archivo de la causa contra Mónica Oltra no se han hecho esperar. Desde Compromis, el Síndic, Joan Baldovi, se pregunta quién paga todo el mal hecho, el sufrimiento y los insultos y el acoso, y manifiesta haber estado convencido de que la verdad se impondría.

Por su parte, el exalcalde de València Joan Ribó ha reiterado que la verdad solo tiene un camino, en letras impresas al lado de una imagen de Oltra, y Aitana Mas, diputada de Compromís en Les Corts Valencianes y quien sustituyó a Oltra en la vicepresidencia del Consell, ha coincidido al afirmar que la verdad cae sobre su propio peso y "por fin" la justicia confirma lo que siempre defendió la exlíder, su inocencia y su decencia, algo que, a su juicio, "otros no tendrán nunca".

Y desde Madrid, la portavoz de Compromís en el Congreso de los diputados, Àgueda Micó, ha dicho que es momento de celebrar esta decisión judicial sin olvidar la persecución política y personal que ha vivido Oltra.

Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Consell y en Les Corts tras su investigación judicial en este caso. Respecto a la posibilidad de que vuelva a la primera línea política Àgueda Micó ha asegurado que "es un referente dentro de Compromis y ella será lo que quiera ser, de hecho nunca se ha ido y si quiere volver a la primera línea política la esperamos con los brazos abiertos''.

Reacciones del PSPV y el PP

Tras conocer el archivo del caso de Mónica Oltra, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que su partido está satisfecho con esta decisión judicial, pero ahora espera las disculpas del PP a todas las acusaciones que ha realizado durante estos dos años.

Disculpas que por el momento no han llegado por parte del President de la Generalitat, Carlos Mazón, quién sí ha reclamado perdón para la menor tutelada. "En cualquier caso, he dicho, digo y diré que cada día que pasa sin perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme y todavía pendientes de ejecución, es un acto que no es de recibo", ha manifestado.