Compromís y UP critican la insinuación de Colomer de dimitir si se aprueba la tasa turística

La insinuación del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, de que podría plantearse dimitir si se aprueba finalmente la tasa turística ha generado reacciones distintas entre los partidos que conforman el Botànic.

Hay que recordar que son estos tres partidos, PSPV, Compromís y Unides Podem los que han llegado a un acuerdo para abordar esta tasa, aunque son Compromís y Podem los que defienden con más vehemencia su implantación. De hecho, han sido los más críticos con las declaraciones del secretario autonómico de Turismo.

A la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, se le ha preguntado si echaría de menos a Colomer en caso de que dimita: "Lo que no echaré de menos es a un secretario autonómico que tire por tierra el valor del turismo de la Comunitat". "Colomer dice que Roma puede tener tasa turística y en cambio que si la pusiéramos aquí estaríamos poniendo en riesgo el turismo. "Cuando escucho afirmaciones me preocupo".

Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez ha apuntado: "Cuando uno se plantea estas cuestiones, o dimite o no dimite, pero no viene a decir que es un escenario que contempla". Así, ha pedido a Colomer "un debate basado en argumentos" y le ha instado a "no exacerbar los ánimos".

Mientras, el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha optado por"no comentar escenarios que no se han producido" y ha valorado la "magnífica labor" de Colomer al frente de Turisme.