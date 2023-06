Así se fraguó la salida de CAZOO del Valencia

El Valencia busca main sponsor, CAZOO abandonará la camiseta de los valencianistas a pesar de tener un segundo año de contrato. La marca que esponsoriza a los valencianistas quiso dejar la camiseta de los de Mestalla tras el incidente de Vinicius en Mestalla. Para comprender este asunto lo mejor es remontarnos al principio del acuerdo.

Entre finales del 2021 y el primer semestre de 2022 el Valencia CF se puso manos a la obra en la búsqueda nuevo patrocinador en el mercado, tanteando varias posibilidades entre ellas CAZOO, que reconoce en el club valencianista el idóneo para proyectar su imagen de marca en España. Encaja a la perfección en su estrategia para desembarcar en España.

Se logra un acuerdo con un contrato que une al Valencia CF con CAZOO por 2 temporadas fijas más uno opcional, percibiendo una cifra por encima de los 4 millones de euros por cada una de las temporadas.

En septiembre de 2022 CAZOO se ve obligado a reconsiderar su estrategia de expansión por las dificultades económicas que atraviesa la compañía y pone el foco de sus operaciones de vuelta en Reino Unido. España deja de ser un mercado estratégico y dejan de operar aquí como lo anunciaron publicamente. Ante esta situación el Valencia CF queda en contacto con Real Sociedad y Baskonia, los dos clubes deportivos de España que también cuentan con CAZOO como main sponsor, para poner en común información y explorar posibilidades de defender los intereses de forma conjunta.

CAZOO informa formalmente de la decisión de la empresa de dejar de hacer operaciones comerciales fuera del Reino Unido, proponiendo a los clubes una salida amistosa que consiste en que los clubes perdonen los años de contrato y, a cambio, les aseguran el pago de la cantidad de la temporada 22-23 en un solo pago

El Club considera que firmó con la matriz general (CAZOO), no con CAZOO ESPAÑA, con el intento e cubrirse las espaldas ante cualquier contingencia como así se ha dado, de hecho, el club valencianista es el único club que no firma la carta de renuncia. Y además, cobra el año en vigor. Le gana el primer asalto a Cazoo defendiendo que tiene un contrato en vigor a todos los efectos y que está dispuesto a defenderlo hasta el final. En caso de llegar al extremo de que CAZOO quisiera romper el contrato se le deja muy claro que tendría que indemnizar al Club con una importante compensación económica y si no fuera así se iría a juzgados a dirimir el contencioso

Desde ese momento el Valencia CF ha estado negociando con CAZOO en los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo de resolución de contrato , cobrando el primer año y una contraprestación por la segunda. Estas negociaciones se dan justo en el momento en el que sucede el incidente racista con Vinicius en Mestalla. Argumento que utiliza CAZOO para tratar de resolver el contrato sin pagar ningún tipo de compensación, de hecho CAZOO pidió que se retirara el logo de la camiseta inmediatamente, algo a lo que el Valencia se negó rotundamente. El Valencia CF afronta en ese momento una situación desfavorable porque existe una sentencia del Comité de Competición a la que tratan de aferrarse.

A pesar de la situación el Valencia CF saca un porcentaje del 25 por ciento del segundo año, es decir, 1 millón de euros, con lo que desde ya se trabaja en la búsqueda de un main sponsor para la próxima temporada, algo que ya se venía haciendo desde que CAZOO anunció la resolución del contrato en primera instancia