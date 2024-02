Catalá: "Desmiento que se esté llevando ninguna negociación paralela con el Valencia"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha vuelto a hablar del nuevo Mestalla. Y ha vuelto a insistir en que no existe ninguna negociación secreta ni ninguna prebenda o beneficio que ya ofreciera el anterior equipo de gobierno con Compromís y PSPV a la cabeza. La primera edil de la ciudad de Valencia aseguraba que "no se está negociando nada que no conozcan los portavoces. Absolutamente nada. Lo desmiento. Y no se le da ninguna prebenda ni ninguna facilidad de más al Valencia de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron, Compromís y el PSPV, el gobierno de la corporación municipal. El ejemplo está en que en las fichas urbanísticas no se ha cambiado ninguna coma. Ellos las llevaron a exposición pública y así se han quedado".

En una información de Las Provincias se afirma que hay una negociación entre el Consell y el Valencia para retirar la demanda interpuesta por los valencianistas por la caducidad de la ATE. Algo de lo que según la propia Alcaldesa no tiene conocimiento. "Desconozco puntualmente estas negociaciones que se pueden estar produciendo. Yo fui la primera que puso sobre la mesa que antes de negociar un convenio hacen falta gestos. Y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos", afirmaba Catalá.

A su vez insistía en que "nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta. Es importante que todos los grupos políticos vayamos a una, en la misma dirección. Más muestras de voluntad de consenso no puedo dar. He trasladado toda la información a los portavoces. Saben que no hay un convenio negociándose y que en las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma en las que tenían preparadas el Partido Socialista y Compromís en este Ayuntamiento. Es decir que aquí no se va a favorecer a nadie sino que se está planteando una postura que debiera ser de consenso dado que los papeles son los que tenía el PSPV y Compromís".