María José Catalá confirma que no hay penalización de FIFA a la ciudad de Valencia en caso de incumplimiento por el Mundial

Valencia es una de las candidatas a ser sede del Mundial 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Pero para que lo sea, debe existir el nuevo Mestalla. Recientemente el propio Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Valencia CF enviaron sendas cartas al comité organizador de la RFEF mostrando su interés en ser una de las elegidas.

Y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha confirmado que no existe ninguna penalización por parte de FIFA en caso de que se incumpla el compromiso de que el nuevo Mestalla esté preparado para la cita. La construcción del nuevo estadio sigue pendiente de la obtención de la licencia para que el club valencianista reanude las obras y de a partir de ahí negociar un nuevo convenio.

"No hay ningún riesgo económico para la ciudad de Valencia, para el Ayuntamiento. No hay ningún tipo de aval solicitado por la FIFA", destacaba la alcaldesa.

Respecto al estado de la licencia afirmaba que "las licencias se presentan, los técnicos municipales van supervisando las deficiencias y el promotor las va subsanando. No implica ningún tipo de caducidad ni de nada. Hay una licencia que se va trabajando con los técnicos y se va adecuando a la normativa municipal".

Y sobre si el Valencia acepta comenzar las obras una vez obtenida la licencia aseguraba que "he leído en los medios de comunicación que tiene toda la intención de empezar las obras. No he recibido ningún feedback negativo al planteamiento del Ayuntamiento de que comiencen las obras y luego trabajemos en el convenio".