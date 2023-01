Carlos Flores (VOX) avanza que dejará el Consell de Transparencia cuando comience la campaña electoral

La comparecencia del candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, como ponente en la comisión de Transparencia durante el debate de la Ley de Participación Ciudadana ha generado diversas reacciones en los grupos parlamentarios. El PSPV le ha dado posibilidad de pedir perdón; PP y Compromís no han intervenido; Ciudadanos le ha preguntado con normalidad y Unides Podem ha abandonado la sesión durante su comparecencia.

La comparecencia de Flores se acordó antes de que se conociera su candidatura a la Generalitat y que trascendiera su condena por violencia psíquica a su expareja en 2001. Desde el PSPV la diputada, Mercedes Caballero, asegura que le han dado la oportunidad de explicar en calidad de que acudía a Les Corts con el objetivo de que pidiera perdón a su expareja.

Han reprochado al PP su hipocresía al no querer renovar el resto de órganos estatutarios y que insistan ahora en el Consell de Transparencia tras conocerse que Flores será candidato de VOX a las próximas elecciones autonómicas. El diputado popular, Fernando Pastor, ha defendido que las circunstancias actuales no son las mismas que en noviembre y ha justificado por que no han intervenido. Ha reiterado que no será propuesto al Consell de Transparencia.

Además de no formular preguntas desde Compromís la Diputada, Nathalie Torres, ha insistido en que no iban a abandonar la sala puesto que ha afirmado que quien no debía participar es él. Desde Unides-Podem su diputada Estefanía Blanes reitera que es lamentable que Flores sea protagonista de la comisión en la que se está tramitando la Ley de Participación Ciudadana después de todo el trabajo realizado. Ciudadanos sí ha preguntado a Flores aunque se ha limitado a interpelarle sobre la ley.

Flores reitera que no tiene cuentas pendientes con la justicia

Por su parte Carlos Flores que ha dicho intervenía como ciudadano y miembro del Consejo de Transparencia, cuyo cargo ha recordado viene desempeñando desde hace siete años, tiempo durante el cual ha afirmado nunca nadie ha trasladado queja al respecto de su trabajo. Sobre su situación personal reconoce que se equivocó y que pasea por la calle sin cuentas pendientes con la justicia.

Ha insistido en que sigue siendo miembro del Consejo de Transparencia por que el Consell no ha procedido a la renovación. Ha avanzado renunciará a su cargo en el momento comience la campaña electoral.