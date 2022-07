Carlos Clerc carga contra Quico Catalán tras su marcha del Levante

LEER MÁS El Levante iniciará la temporada el viernes 12 de agosto en el Ciutat

Carlos Clerc dejó de pertenecer al Levante el pasado 30 de junio tras vencer su contrato. El futbolista ha roto su silencio en twitter en una tertulia con aficionados granotas en la que ha reconocido que tanto el club como el propio Quico Catalán dudaron de su lesión en el tramo final de temporada. "El club me dio la espalda en algunos momentos, se llegó a decir que el dolor era psicológico", afirma el catalán.

El calvario de la lesión

El 8 de marzo, el Levante hacía público a través de un comunicado oficial la lesión de Carlos Clerc que le impidió estar con el equipo en San Mamés ante el Athletic: "El jugador Carlos Clerc realizará entrenamiento específico con los readaptadores del club para aliviar las molestias en la rodilla izquierda que le están impidiendo tener un rendimiento óptimo sobre el terreno de juego. La vuelta a los entrenamientos completos con el equipo dependerá de la evolución de su sintomatología". Para Clerc ese comunicado "lo podías traducir como: Clerc está lesionado y volverá a entrenar cuando le salga de los huevos". Ahora Clerc explica el calvario sufrido con esa lesión y cómo en el club, incluido su presidente, se dudó de que realmente estuviera lesionado.

El club me dio la espalda en algunos momentos. Fueron mis peores meses como jugador

El jugador recuerda que "notaba en el entrenamiento algo raro y me miraban como: ‘Mira éste, que película se ha montado’. Se lo dije al presidente que me molestaba y mi sorpresa fue que el presidente pensaba lo mismo. Me dijo: ‘Me han dicho los servicios médicos que puedes entrenar y jugar. Esto no me lo esperaba de alguien como tú”. E insiste en que "se duda de mi lesión y así se me transmite o así lo veo yo. Es como decir tienes un ‘me duele’. Me molesta que se dude de lo que tengo, no que no encuentren lo que tenga. Fueron mis peores meses como jugador, por la lesión y porque tienes una lesión que nadie la reconoce. Eso es doble putada. Con un club que en ciertos momentos te da la espalda es complicado”.

El comunicado de mi lesión lo podías traducir como 'volverá a entrenar cuando le salga de los huevos'

Ante la lesión, el jugador pidió poder visitar a un médico externo al club. "Me dijeron que no era conveniente que fuera. Luego que no podía ir porque no tenía AVE. Me fui solo y en cinco minutos me encontraron lo que tenía. Fui a Barcelona a que me pincharan factores de crecimiento y la recuperación fue para adelante pero a falta de dos semanas me volví a hacer daño y me recomiendan que liberara mi cabeza y la rodilla y ya fuera directo al verano".

Su salida del Levante

Con el descenso de categoría el contrato del futbolista venció el pasado 30 de junio aunque su deseo hubiera sido continuar. "Mi idea era echar muchos años en València, me compré una casa. Lo ideal era seguir allí. Me llamaron en diciembre, cuando no teníamos ni director deportivo ni entrenador, porque en ese momento Alessio era interino. Nosotros respondimos que queríamos esperar al 30 de mayo, a que terminase la temporada, para ver dónde estábamos. Parece ser que molestó mi respuesta en el club".