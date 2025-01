Camarero: "Mazón se equivocó por fiarse de un Gobierno que estaba buscando rédito electoral desde la noche de la DANA"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado este lunes que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "se equivocó por fiarse de un Gobierno que en vez de estar preocupado y de dejarse la piel por los afectados", en relación a las consecuencias de la DANA, "estaba buscando rédito electoral".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por las declaraciones de este lunes en Onda Cero del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que Mazón estuvo "noqueado" por "no pedir la emergencia (nacional) o por la gestión de esos días" de la tragedia.

Según Camarero, que ha puesto el foco directamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no tener "escrúpulos", es que a lo que se refería Feijóo es que Mazón "pudo pedir y recibir" la declaración de emergencia nacional por parte del Ejecutivo, pero ha insistido en que Sánchez "esa noche (del 29 de octubre) ya estaba preocupado en crear su relato junto a sus ministros".

"Ha demostrado en este tiempo que lo que le importa son los votos de la Comunidad Valenciana. Lo que le importa es esa táctica electoral", ha apuntado, al tiempo que, preguntada por si el Consell, en su conjunto, considera que fue un error de Mazón no pedir la emergencia nacional, ha reconocido que mirando "con la vista atrás" podrían haber tomado "decisiones distintas", pero ha insistido en que todos estuvieron "desde el minuto cero trabajando en la urgencia".

Por otro lado, sobre las palabras del 'president' Mazón de este lunes detallando que recibió "15, 16 o 17" llamadas en la tarde del 29 de octubre y que no tendrá problema en trasladar ese registro, Camarero ha recalcado que el jefe del Consell apoyó la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts y ha garantizado que habrá "transparencia absoluta".

Respuesta de Bernabé

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado a Mazón, a actuar "como lo que es, con sus competencias y obligaciones". "Si no valemos, nos vamos", ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar las obras de la actuación residencial en las instalaciones del antiguo Cuartel de Ingenieros en València.

"Si me voy a una cama de un hospital a que me operen, espero que el cirujano no esté noqueado, sino que actúe como lo que es".

"Creo que ya toda España ha valorado y valora lo que pasó. Conforme van pasando los acontecimientos nos van contando distintas versiones", ha zanjado.