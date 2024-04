Cae en 34.900 el número de trabajadores y la tasa de paro se eleva al 13,44% en la Comunitat Valenciana

El primer trimestre de 2024 ha cerrado en la Comunitat Valenciana con 34.900 empleos menos y una tasa de paro del 13,44 % tras sumar 10.500 personas desempleadas más entre enero y marzo hasta alcanzar un total de 356.900.

Así lo reflejan los datos de la encuesta de población activa (EPA) que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por sexos, las mujeres siguen teniendo la tasa de paro más alta (15,25%) que la de hombres (11,85 %), y en relación a las tres provincias, se sitúa en Valencia en el 11,93 %, en Alicante marca un 13,28 % y en Castellón, 13,97 %.

Los sindicatos enmarcan la subida del desempleo en que se trata de un primer trimestre "típico" en cuanto a reducción de empleo, aunque esto "no significa que no haya que tomar medidas", han apuntado, sobre todo, según la secretaria general de CCOO PV, Ana García, "en un momento en el que hay más de 350.000 personas en la Comunitat que no tienen un empleo".

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha valorado que, aunque no son "buenos datos", "son positivos si se comparan con el primer trimestre de 2023" y reflejan una "tendencia positiva" en el mercado laboral.

"Estamos en una tendencia positiva que se corresponde con el crecimiento de la economía y algunas reformas tan importantes como la laboral", ha afirmado.

Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana han realizado una "valoración negativa" de los datos de la EPA. "Pese a que el empleo ha avanzado y el paro ha descendido en otras ramas, estos avances no han sido suficientes y, en términos generales, la ocupación ha descendido en la Comunitat y el paro ha subido", ha señalado su secretaria general, Esther Guilabert.

Por su parte, el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha reconocido que los datos no han sido positivos y ha asegurado que el Consell está trabajando "en la desestacionalización del turismo y el impulso del empleo industrial".

"Queremos que la Comunitat Valenciana sea un territorio en el que todo el mundo se sienta cómodo y seguro para invertir, y somos muy potentes en la captación de inversiones", ha aseverado.