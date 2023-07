Bojan Dubljevic se despide con una emotiva carta

11 años después, un emblema de Valencia Basket deja el club. Bojan Dubljevic pone fin a esta etapa como jugador taronja y lo hace superando casi todos los registros históricos. Tras el anuncio oficial de que no seguiría ligado a la entidad, se hizo pública una carta de despedida cargada de emotividad por parte del montenegrino.

Dubljevic lamentaba no haberse podido despedir de la mejor manera posible, pero apeló a que podía irse "con la frente alta". "Vine como un niño y me voy como un hombre. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos juntos, de los títulos que ganamos y de la vida que tuvimos", continúa el comunicado. Sin embargo, a pesar de todo, para él esto no significaba un adiós, ya que Valencia lo catalogó como "mi hogar".

En el apartado de agradecimientos, el pívot quiso acordarse de la familia Roig, del organigrama deportivo del club y de otros compañeros y entrenadores tanto actuales como del pasado. "Algunos no seguiréis, como yo, en Valencia y os deseo todo lo mejor para el futuro".

Finalmente, después de acordarse de su familia, Dubljevic no podía olvidar a la afición, a la que agradecía todo su apoyo y cada uno de los bonitos gestos y detalles que tuvieron con él en esta más de una década. "Gracias a la afición que me animó en las buenas y en las malas, sois la mejor afición del mundo y sois el corazón de este club. (...) Siempre vais a tener un amigo en mí", concluyó, añadiendo un "¡Amunt Valencia".

Radebaugh concluye su vinculación

La de Dubljevic, sin embargo, no fue la única despedida en la jornada de ayer. El escolta estadounidense Jonah Radebaugh concluyó su vinculación en Valencia Basket. Así lo anunció oficialmente la entidad, tras llegar un acuerdo en que no se cumplirá el segundo año de contrato inicialmente firmado.

A lo largo de esta temporada, Radebaugh ha disputado un total de 71 partidos oficiales, en los que ha promediado 6.1 puntos entre todas las competiciones. La próxima temporada militará en el Galatasaray de Turquía, equipo que también disputa la Euroleague.